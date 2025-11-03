◆新日本プロレス「棚橋弘至〜衣錦還郷」（２日、岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館））観衆３７４２人（札止め）

新日本プロレスは２日、岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館）で「棚橋弘至〜衣錦還郷」を開催した。

第４試合で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬ、成田蓮、高橋裕二郎、金丸義信、ディック東郷が海野翔太、上村優也、矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと対戦。試合は東郷がワトから３カウントを奪い「Ｈ．Ｏ．Ｔ」が勝利した。

試合後、「ＮＥＶＥＲ王者」ＥＶＩＬは東郷と金丸と共に、ＮＥＶＥＲ６人タッグの次期挑戦をマイクで「オイ、このクソ弱ぇ有象無象ども！ オメーらにはＮＥＶＥＲのベルトは相応しくねぇんだよ！ 次の挑戦者はこの俺と東郷と金丸で決定だ、コノヤロー！ そしてこの俺は真のＮＥＶＥＲ二冠王じゃ、ハッハッハー！」と要求した。

さらに矢野をベルトで殴打しようとした時に、来年１・４東京ドームでＥＶＩＬを相手にデビューする２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで練習生のウルフアロンが制止し払い腰で制裁した。

リング下に逃げたＥＶＩＬをＮＥＶＥＲのベルトを持って睨みつけた。練習生の『金メダル殺法』に投げ捨てられたＥＶＩＬは「ざけんなコノヤロー！ このベルトに気安く触ってんじゃねぇ！」と激高しバックステージでも「オイ、ウルフアロン！ テメエごときが、このベルトに気安く触れてんじゃねえ

ぞ、この野郎。ふざけんな、この野郎！」と激怒し岐阜の闇へ消えた。

ウルフは「まあ、この前の両国大会で１度、まあ無意識だったんですけど止めに入って……

もう一度、止めに入ってるんで、僕の前でああいった行為が繰り返されるのであれば、僕

は許せないですし、またこういうふうな……あのう……ことをすると思うんです……」と制裁を予告していた。

◆１１・２岐阜大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

松本達哉、嘉藤匠馬、○ボルチン・オレッグ（８分５８秒 バーディクト→片エビ固め）ゼイン・ジェイ●、安田優虎、村島克哉

▼第２試合 ２０分１本勝負

○ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、ロビー・イーグルス（９分１７秒 デスバレーボム→片エビ固め）永井大貴●、外道、高橋ヒロム

▼第３試合 ２０分１本勝負

吉岡勇紀、ＫＵＳＨＩＤＡ、ドラゴン・ダイヤ、○田口隆祐（７分５５秒 キドクラッチ）ＹＡＭＡＴＯ、タイガーマスク●、ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード

▼第４試合 ３０分１本勝負

○ディック東郷、金丸義信、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（６分１８秒 体固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、上村優也、海野翔太

▼第５試合 ３０分１本勝負

クラーク・コナーズ、ＯＳＫＡＲ、○Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、鷹木信悟（１０分５８秒 Ｃｒｕｅｌｌａ→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、テンプラリオ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 『ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

Ａブロック１位チーム・ＳＨＯ、○ＤＯＵＫＩ（１５分０１秒 横入り式エビ固め）Ｂブロック１位チーム・ロビー・エックス、石森太二●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・辻陽太（２０分０５秒 ジーンブラスター→片エビ固め）挑戦者・棚橋弘至●

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２４分２０秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）挑戦者・後藤洋央紀●