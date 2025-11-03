38歳1級FP技能士が父の死で気づいた真実…「お金を遺す」よりも家族が本当に喜ぶこと

幸せな人生に必要なのは、「お金」「健康」「人間関係」このバランスです。お金をただ貯めるだけでは、後悔が残る人生になるかもしれません。お金を貯めるだけではなく、お金を「健康」「人間関係」に変えることが大切です。

そして、「お金」「健康」「人間関係」のバランスを考えたうえで、あるコトにお金を使うと自分も大切な人も幸せになれます。1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが、父の死で気付いた「お金を遺す」より大事なことをお伝えします。

父がしてくれた「お金を遺す」よりも嬉しかったこと

父が亡くなった日の夜、家族で囲んだ最後の時間は「想い出」の話でした。

お金ではなく、モノでもなく、私たちの口から自然に出てきたのは、父との「想い出」でした。死ぬ前、最後に残るのは「想い出」だけ。

思い返せば、休日に父が家で座っている姿を見たことはありません。キャンプ、旅行、釣り……。いつも家族をどこかへ連れて行ってくれました。

バドミントンで全国大会に出るという目標のためだけに国立大学をやめて、私立大学に入り直したときも応援してくれました。

父は、たくさんのお金を遺してくれたわけではありません。お金を遺さず、僕たちが社会人になるまでの間にたくさんお金を使ってくれたことに心から感謝しています。お金を遺してもらうことより、はるかに嬉しい気持ちです。

残された家族が望んでいるもの

私はFPとして、よく「子どもにできるだけ財産を残したい」「節税したい」という相続の相談を受けます。もちろん、それも大切な親心です。

でも、残された家族が望んでいるのは「たくさんのお金」や「節税」なのでしょうか？

父を見送った今の私には、そうは思えません。

家族が心から望んでいるのは、親との「想い出」かもしれません。もし、お金を使って家族で旅行に行ったり、一緒に美味しいものを食べたりすれば、その分お金は減ります。けれど、それは同時に最高の「節税」対策でもあるのです。

もちろん、お金を使わなくても想い出は作れます。ただ、心に強く刻まれているのは「家族の笑顔のために大切なお金を使って得ることができた想い出」ではないでしょうか。

・鳥取の海で泳いだこと

・大山の山でソリをしたこと

・週末、釣りやキャンプをしたこと

・沖縄で琉球ガラスを作ったこと

私の場合はこのような想い出が強く刻まれています。

たくさんお金を遺すより、たくさん「想い出」を遺すほうが、自分も大切な人も喜ぶのではないでしょうか？ 私たちは「お金を貯めるのが正解」と、極端に考えてしまっているかもしれません。

人生で後悔しないための答え

しかし、人生の体験には賞味期限があります。子どもが小さいときに一緒に行く遊園地、両親と一緒に行く旅行、友人と語り合う夜。それは「今」という時間を逃すと、二度と味わえないものです。人生にはそのときどきでしか体験できないことがあります。

だからこそ大切なのは、今と将来のバランスを考えて、お金の使い道を決めること。誰かに言われたからではなく、「自分で決めたお金の使い方」こそ、後悔しない選択なのです。

お金を「人間関係」「健康」に変えて「想い出」を作ること。これが、私が父を見送って心から気づいた、人生で後悔しないための答えでした。

・両親や友人を食事や旅行に誘ってみる

・気になっていた趣味を始めてみる

・音楽フェスや文化イベントに出かけてみる

思い切ってやってみたけど、「うまくいかなかったな」「やらなければよかったな」と思うこともあるかもしれません。しかし、そうやって挑戦してみることは、たとえ失敗しても「想い出」になります。逆に、やらなかったことは「後悔」になってしまいます。

ぜひ今日から、家族や大切な人、気になっていることにお金を使って行動してみましょう。きっと、未来のあなたにとって最高の贈り物になります。

【もっと読む】日経平均5万円突破も、あなたの「持ち株が上がらない」ワケ…”時代遅れ”の株価指数が今も生き残る事情