女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3日、第26話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第26話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は錦織友一（吉沢亮）と松江中学校へ初登校。初授業を行う。松野トキ（郄石あかり）は小学校の教師になった野津サワ（円井わん）を祝う準備中。そこへ“優しい借金取り”森山善太郎（岩谷健司）の息子・森山銭太郎（前原瑞樹）が松野家に乗り込む。さらに、家の外には松野家をのぞき見る怪しい人影も…という展開。

ヘブンはイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）に「日本の若者たちに教えるのは、思っていたよりずっと面白い」「滞在記の方も順調に進めている」と手紙を書く。目を病んだウメ（野内まる）がまだ医者にかかっていないことを知ると、花田平太（生瀬勝久）に「約束しただろ！目は大事なんだ、命取りなんだ！」「ココ、ジゴク！」と激怒した。

銭太郎は「毎度！松野さんだね」「森山って言えば分かるがね」「親父が先日ぽっくり逝きましてね」。優しかった父の分まで厳しく取り立てると宣言。店賃を取り上げ、松野勘右衛門（小日向文世）と言い争いになった。

松野家をのぞき見る怪しい人影は、雨清水三之丞（板垣李光人）。サワに声を掛けられ、走り去った。

新キャラクター、2代目借金取り・森山銭太郎役を演じるのは俳優の前原瑞樹。主人公・槙野万太郎（神木隆之介）と植物学に励む藤丸次郎役を好演した2023年度前期「らんまん」に続く4回目の朝ドラ出演となる。

SNS上には「えっ、森山さん亡くなったの？」「藤丸じゃないか！」「借金取りに転生した藤丸」「虚勢を張っている感じ」「かなり無理をしているとみた。声が裏返っていたし」「隠し切れない、いい人オーラ」「言葉の割にあまり怖く感じられないのはなぜかしらね。かわいいが勝つキャラ」などの声が上がったが、果たして。