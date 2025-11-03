【カフェ＆ブックス ビブリオテーク】聖夜を彩る♡ひとりじめ“ホール”パンケーキコレクション
東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」と、姉妹店「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」では、2025年11月6日(木)～12月25日(木)の期間、わたしだけの“ホールケーキ気分”を味わえるクリスマスフェアを開催します。まるでホールケーキのような特別なパンケーキや、いちごの“生”モンブランなど、聖夜をひと皿で祝う華やかなスイーツが勢ぞろい。心ときめく限定メニューが、冬のカフェタイムを甘く彩ります♡
カフェ＆ブックス ビブリオテーク で叶う“ひとりじめホールケーキ”体験
今回のフェアのテーマは「わたしだけの“ひとりじめホールケーキ”」。
ふわっととろけるエアリーチーズクリームのパンケーキや、いちごの“生”モンブランなど、ホールケーキのような華やかさをひと皿で楽しめます。
エアリーチーズクリームのクリスマス“ホール”パンケーキ いちごミルキーソース
価格：1,870円
いちごの酸味と雪のように軽いチーズクリームが溶け合う、甘酸っぱい冬の逸品。
提供店舗：全店
いちごのクリスマス“生”モンブラン〈わたしだけの“ホール”ケーキ〉
価格：1,320円
しっとりとした“生”シフォンに、いちごの甘酸っぱさが映える限定スイーツです♪
提供店舗：吉祥寺／大阪／福岡／熊本
MERCER bisのクリスマス限定シフォンケーキ！2種類の贅沢な味わい
パンケーキ で楽しむ、聖夜のスイーツパレード
いちごとピスタチオのクリスマスツリーパンケーキ いちごソース
価格：1,650円
ピスタチオクリームでツリーをかたどった、華やかで香ばしいひと皿。
提供店舗：有楽町／大阪
いちごのクリスマスショート
価格：1,100円
国産いちごとふわとろクリームの王道ショートケーキ。小さな木こりサンタが飾られ、見た目も愛らしい♡
提供店舗：全店
フランボワーズショコラのブッシュ・ド・ノエル
価格：1,210円
濃厚なチョコとベリーの酸味が織りなす、贅沢な味わいのブッシュ・ド・ノエルです。
提供店舗：全店
ティータイムもきらめく♡クリスマスティー＆限定スイーツ
冬のひとときを優雅に彩る「クリスマスティー」も登場。洋なしやりんご、キャラメルが香る限定ブレンドは、パンケーキやショコラとの相性も抜群です。
さらに、**シュトーレンチーズケーキ（1,045円／全店）**は、シナモンやナツメグがふわりと香る大人のスイーツ。
雪の森を思わせるような温かみのある味わいで、トナカイが見守る静かな聖夜を感じられます。
聖夜を彩る、わたしだけの“ホールケーキ”♡
今年のクリスマスは、カフェ＆ブックス ビブリオテークで“ひとりじめホールケーキ”を楽しんでみませんか？
華やかさと温もりをひと皿に込めたデザートたちは、まさに冬のご褒美。大切な人とのティータイムや、自分へのご褒美時間にもぴったりです。
心ときめくクリスマスフェアで、特別なひとときを過ごしてみてください♪