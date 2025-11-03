親の生活を案じ、「親孝行」として仕送りを続けている人は少なくありません。しかし、その「常識」が揺らぐような事態が起きたら、あなたはどうしますか。30年間、親に仕送りを続けている女性のケースをみていきます。

月5万円、30年間続けた「親孝行」という名の仕送り

「月5万円の仕送りを続けるのは、結構大変なんですよ」

そう語るのは、都内の企業で働く田中美咲さん（53歳・仮名）。20年前に結婚し、現在は夫と2人の子どもの4人家族です。大学卒業し、就職して実家を出て以来、30年間、毎月欠かさず実家の母・雅恵さん（78歳・仮名）に月5万円の仕送りを続けてきました。

「父が早くに亡くなり、母は女手ひとつで私と弟を育てるために、パートを掛け持ちして働いていました。少しでも恩返しができたらと、仕送りを続けてきたんです。新卒のころは、本当に苦しかった。奨学金の返済もあったし。でも母はもっと苦労したはずと、仕送りだけは辞めようとは思いませんでした」

夫婦共働きの今でも仕送りを続けるのは簡単ではありません。2人の子どもは大学生。教育費はピークに達します。それでもパートとして働いてきた母の年金は、そんなにないはず。助けられるのは自分しかいない――そう思って仕送りを続けています。

一方で、7つ年の離れた弟、直紀さん（46歳・仮名）には思うところがあるといいます。

「いつまでも定職に就かず、フラフラしています。自称フリーランスの物書きだといっています。世界中を放浪して何か書いているらしいんですけど、母を想えば、きちんと根を下ろして働いて、親孝行してほしいものです」

そんな家族の関係が崩れたのは、実家に帰省したとき。そこには、直紀さんもいました。久々、家族3人の団らんでしたが、直紀さんの何気ないひと言で一変します。

「母さん、いつも仕送りありがとうね。収入に波があるから、本当に助かる」

子どもから親への日ごろの感謝の言葉でしたが、やはり美咲さんは引っかかりました。

「……仕送りって、どういうこと？」

直紀さんへの仕送りは、20年近く続けられていたことが判明。金額は月3万〜5万円、多いときは10万円とまちまちだったようですが、絶対に美咲さんには内密に……というのが取り決め。ポロっと口が滑ってしまい、事が発覚してしまったわけです。

「これまでどんな思いで仕送りを続けてきたのか、そう思うと、悔しくて悔しくて、思わず『もう縁を切る！』と言って実家を出てきました」

「親への仕送り」の実態と、厳しさ増す高齢者の暮らし

美咲さんのように、親へ仕送りをしている人はどのくらいいるのでしょうか。厚生労働省『2022（令和4）年 国民生活基礎調査』によると、「別居の親へ仕送りしている」世帯は、全世帯のうちわずか2.3％。しかし、仕送りをしている世帯に限定すると、その平均月額は約5万6,000円となっており、美咲さんが送っていた「月5万円」は、決して少ない額ではありません。また、仕送りをしている世帯主の年齢で最も多いのが50〜59歳（同調査）であり、53歳の美咲さんは、まさに「親を支える」中心世代だといえるでしょう。

一方、高齢者の暮らしは厳しさを増しています。年金の支給額は、物価と名目賃金の変動に応じて改定されますが、令和7年度は賃上げの流れを受けて前年度より1.9％増加。しかし将来の給付水準を確保するための「マクロ経済スライド」と呼ばれる措置により、引き上げ幅が賃金の上昇率よりは低く抑えられているため、実質的に目減り。年金だけが頼りという高齢者は多く、生活苦に直面しているケースも多いのです。

そのような状況のなか、美咲さんは雅恵さんの暮らしを気遣い、30年もの間仕送りを続けてきました。しかし、その仕送りはそのまま直紀さんに渡っていたかもしれない……美咲さんが怒るのも無理はありません。

そのあとわかったのは、雅恵さんの年金は月10万円ほど。何とか、このなかで生活しようと節制はしているものの、祖父母（雅恵さんの両親）の遺産や亡父（雅恵さんの夫）の保険金なども十分残っていて、不安感は想像ほど大きくないということ。

「母は何度も何度も謝っていました。きちんと母の状況がわかっていない私も悪かった。とにかく、弟にはもう少しちゃんとしてもらえるよう、私から厳しく言うようにしました」

［参考資料］

。厚生労働省『2022（令和4）年 国民生活基礎調査』