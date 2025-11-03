¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÈÆ£´Ý¡ÉÅÐ¾ì¡ÖÆóÂåÌÜ¤ËÁ¬¥²¥Ð¥³¥ó¥È¤ÎÍ½´¶¡×»°Ç·¾ç¤â¸½¤ì¤ë¡ÖÉÔ²º¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè26ÏÃ¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¿Í¡¹¤Î¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ø½éÅÐ¹»¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ø¶È¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ò½Ë¤¦½àÈ÷Ãæ¡£¤½¤³¤Ø¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¤ÎÂ©»Ò¡¢¿¹»³Á¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²È¤Î³°¤Ë¤Ï¾¾Ìî²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë²ø¤·¤¤±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Ú¶â¼è¤êÆóÂåÌÜ¤È¤·¤Æ¿¹»³Á¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë±«À¶¿å»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥Á¡¡¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ³Ð¤¨¤¿¡×¡Ö¼Ø¤È³¿¤µ¤ó¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¾®³Ø¹»¤Ë½éÅÐ¹»¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸w¡×¡ÖÆüËÜ¸ì»úËë¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡»ëÄ°¼Ô¤â»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°Õ³°¤ËÍê¤â¤·¤¤¡©¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬Í¥½¨²á¤®¤ëÀâ¡¢¹¹¤ËºÇ¶¯¡×¡Ö´°Á´±Ñ¸ì¼ø¶È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤è¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¡ÖÅßÉ§¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¹ñÊõ¡£¤¤¤¸¤á¤ë¤Ê¡¼¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Ó¿¥¤µ¤ó»î¸³Íî¤Á¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª²Ö¤ò¡¡²Ä°¦¤¤¤ï¡Á¡×¡Ö°ìÌÜ¸«¤Æ¥ª¥¦¥á¥µ¥ó¤ÎÌÜ¤¬°Û¾ï¤À¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡¡¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¥ª¥¦¥á¥µ¥ó¤Ë¤ÏÌÜ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤¨¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡Ê½éÂå¡Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¤½¤·¤ÆÆóÂåÌÜ¤ËÁ¬¥²¥Ð¥³¥ó¥È¤ÎÍ½´¶¤¬¡×¡ÖÁ°¸¶¤¯¤ó¡¢Ä«¥É¥é¤Ï¤é¤ó¤Þ¤ó°ÊÍè¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÆ£´Ý¡ªÆ£´Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¿¹»³¤µ¡¼¤ó¡ª¤¤¤ä¤Þ¤¸¤Ç´é¤Î³ä¤ËÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤èw¡×¡ÖÆ£´Ý¤¯¤ó¡¢ºÇ¶áÂçË»¤·¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¡¢»°Ç·¾ç¤µ¤ó¡×¡ÖÉÔ²º¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£