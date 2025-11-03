¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¡×É×¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ä28ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Âè1»Ò½Ð»º¢ª¡Ö¤Ü¤í¤Ü¤í¤Î¿ÈÂÎ¤¬Ìþ¤¨¤Þ¤¹¡×¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤Ë´¶·ã
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬11·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ×¤â¶î¤±¤Ä¤±¡Ä2¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµ»ö½Ð»º¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤À¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÉ×¤ÈÊì¿ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤ª»º¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é»Ò°é¤Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Î²óÉü¤È¡¢º£¤·¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤è¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¤¨¤¤¤¨¤¤¤ª¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤Í¤®¤é¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Þ¤Ä¤¤µ¤ó¤âÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ü¤í¤Ü¤í¤Î¿ÈÂÎ¤¬Ìþ¤¨¤Þ¤¹¡¡°ì¤Ä°ì¤ÄÂçÀÚ¤ËÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡£2021Ç¯¤Ë¤ª¤«¤ä¤Þ´Ñ¸÷ÆÃ»È¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯7·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±»þ¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£