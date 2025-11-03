潮風を感じながら潮の香りと共に海沿いをドライブしたいと思ったことはありませんか。「海沿いドライブにぴったりな国産車」を尋ねたアンケートで、トヨタのランドクルーザーが141票を獲得し、圧倒的な支持を得ました。



調査は、中古車情報サイトを運営する株式会社NEXERが、全国の男女1000人を対象として、2025年7月にインターネットアンケートで実施されました。



1位：ランドクルーザー（トヨタ）141票

・「ゴツくて海に合いそうだから。」（30代・男性）

・「オフロード仕様のため。」（30代・女性）

・「見た目が海とマッチしているから。」（40代・女性）

・「車体の高い車だし、海沿いを走っても映えるとおもう。」（40代・男性）

・「ワイルドな外観。」（50代・男性）



2位：ジムニー（スズキ）73票

・「砂浜に似合うから。」（30代・女性）

・「悪路とかも問題なく走れそう。」（40代・女性）

・「砂浜に似合いそうです。タイヤがでかくてゴツいのがポイント。」（50代・男性）

・「小回りききそうだし、アウトドアに似合いそうなタフな車だと思うから。」（50代・女性）

・「車が小さいので外の空気を感じやすそう。」（50代・男性）



3位：カローラツーリング（トヨタ）70票

・「スポーティーでかっこいいから海に合いそう。」（20代・女性）

・「そんな歌があったから。」（30代・女性）

・「爽やかなシチュエーションにピッタリな車だから。」（30代・女性）

・「一番海辺にぴったりだと思うから。」（50代・男性）

・「小回りが利いて狭い道でも運転しやすいから。海沿いは広くて綺麗な道ばかりじゃないから。」（60代・男性）



4位：ハリアー（トヨタ）59票

・「どこでも映えるから。」（30代・男性）

・「単純にハリアーが好きで、海沿いといえば湘南を思い浮かべたのでハリアーでドライブしてみたい。」（40代・女性）

・「かっこよくて乗り心地がいいから。」（40代・女性）

・「走行が安定しているような感じがするから。」（50代・男性）

・「コンパクトでかっこいいからです。」（60代・女性）



同率5位：アルファード（トヨタ）46票

・「華やかなイメージがあるから。」（30代・女性）

・「イケイケのは人が乗っているイメージが強く、海が好きそうなので。」（30代・女性）

・「ゆったりとした空間で快適だから。」（40代・男性）

・「便利、色々使い勝手が良い。」（50代・男性）



同率5位：レガシィ（スバル）46票

・「かっこいい印象があるので。」（40代・女性）

・「懐かしい思い出があるから。」（50代・男性）

・「海岸沿いの風を切って走る姿が目に浮かぶ。」（50代・男性）

・「操作性の楽しさ。」（60代・女性）



なお、7位から10位は以下のような結果となりました。





7位：CX-5（マツダ） 41票

・「かっこいい車なので。」（20代・男性）

・「海に合うイメージ。」（40代・女性）





第8位：ハイエース（トヨタ） 38票

・「大きな荷物もたっぷり入るから。」（40代・女性）

・「サーファーに似合うから。」（60代・男性）





9位：ノア（トヨタ） 35票

・「名前が可愛い。」（30代・女性）

・「デザインが合っていると感じた。名前もノアで海っぽい。」（40代・男性）





10位：N-BOX（ホンダ） 32票

・「どこでも行けそうだから。」（30代・女性）

・「小さいながらも存在感があるし、軽快さが感じられるフォルムだから。」（40代・男性）



みんなが走りたい海沿いスポット

また、この調査では「どこの海沿いを走りたいか」についても質問しており、全国各地の美しい海岸線が選ばれました。



・「三浦海岸。初恋の人と行ったから。」（10代・女性）

・「沖縄。一度行って綺麗だったから。」（20代・女性）

・「千里浜で車を走らせたい。」（30代・女性）

・「瀬戸内海のしまなみ海道。島を転々とめぐりながら観光もしてみたい。」（50代・女性）



【出典】

株式会社NEXERとグーネット中古車による調査

▽グーネット中古車