高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第27回が11月4日に放送予定です。

【写真】ヘブンが話をしている相手は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下11月4日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキはフミ（池脇千鶴さん）と花田旅館にしじみを売りに来たところ、ヘブン（トミー・バストウさん）と平太（生瀬勝久さん）がケンカ中だと知る。

登校したヘブンから旅館を出ていきたいと家探しを依頼された錦織（吉沢亮さん）は、さらに知事（佐野史郎さん）からヘブンの世話をする女中も見つけるよう難題を突き付けられる。

ヘブンの女中を探しているとうわさを聞きつけ、なみ（さとうほなみさん）が候補として名乗り出る。