¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£11·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè27ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Ç½é¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âè26ÏÃ¡£
¡¡Âè27ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¤·¤¸¤ß¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤¬¥±¥ó¥«Ãæ¤À¤ÈÃÎ¤ë¡£ÅÐ¹»¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÎ¹´Û¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²ÈÃµ¤·¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë½÷Ãæ¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦ÆñÂê¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¤Ê¤ß¤¬¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢´²°ìÏº¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë