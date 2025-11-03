悲願初Vの佐藤大平が151ランクアップ 松山英樹は18位をキープ【男子世界ランキング】
11月2日付の男子世界ランキングが発表された。
【写真】“クルマ好き”の佐藤大平が手にした副賞のSUVがかっこいい！
1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）ら上位陣に大きな変動はなかった。先週の国内男子ツアー新規大会「フォーティネット プレーヤーズ カップ」で、プロ10年目にして悲願のツアー初優勝を飾った32歳の佐藤大平は、前週の592位から441位と大幅に順位を上げた。同週のアジアンツアー「LINK香港オープン」を制し、来年の海外メジャー「マスターズ」の出場権を得たトム・マキビン（北アイルランド）は109位から85位にランクアップ。大会3位の池村寛世は330位から277位となった。日本勢トップは、18位の松山英樹で、その後は中島啓太（106位）、比嘉一貴（113位）、久常涼（121位）、金谷拓実（125位）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
苦節10年で初V…家族、兄と慕う松山英樹にも感謝 佐藤大平が大事にしてきた“下積み時代”の風景「自分も負けられない」
今年も海外選手がフェニックスに参戦 松山英樹についても言及「出場の方向で最終調整中」
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》
【写真】“クルマ好き”の佐藤大平が手にした副賞のSUVがかっこいい！
1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）ら上位陣に大きな変動はなかった。先週の国内男子ツアー新規大会「フォーティネット プレーヤーズ カップ」で、プロ10年目にして悲願のツアー初優勝を飾った32歳の佐藤大平は、前週の592位から441位と大幅に順位を上げた。同週のアジアンツアー「LINK香港オープン」を制し、来年の海外メジャー「マスターズ」の出場権を得たトム・マキビン（北アイルランド）は109位から85位にランクアップ。大会3位の池村寛世は330位から277位となった。日本勢トップは、18位の松山英樹で、その後は中島啓太（106位）、比嘉一貴（113位）、久常涼（121位）、金谷拓実（125位）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
苦節10年で初V…家族、兄と慕う松山英樹にも感謝 佐藤大平が大事にしてきた“下積み時代”の風景「自分も負けられない」
今年も海外選手がフェニックスに参戦 松山英樹についても言及「出場の方向で最終調整中」
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》