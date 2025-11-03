山下美夢有が優勝賞金6900万円獲得 トップ10入り3人の日本勢はいくら稼いだ？
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーのマレーシア大会。「65」で8打差を覆した山下美夢有が三つ巴のプレーオフを制し、今年の「AIG女子オープン」（全英）に続くツアー2勝目を果たした。
<写真>始動でフェースを閉じたらあとはその場で回るだけ！ 山下美夢有の安定感抜群スイング
今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6184万円）。優勝した山下は45万ドル（約6927万円）の大金をゲットした。岩井明愛はトータル17アンダー・4位タイに入り、10万8235ドル（約1666万円）を獲得。トータル16アンダー・9位タイの古江彩佳は6万4157ドル（約987万円）を手にし、日本勢上位3人だけで約9580万円超をつかみとる荒稼ぎとなった。岩井千怜はトータル12アンダー・16位タイで3万6359ドル（約560万円）、畑岡奈紗はトータル9アンダー・33位タイで1万9737ドル（約303万円）を手中にした。
