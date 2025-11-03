『ばけばけ』第27回 ヘブンと平太がケンカ中だと知り…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第27回が、4日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第27回のあらすじ
トキ（高石あかり）はフミ（池脇千鶴）と花田旅館にしじみを売りに来たところ、ヘブン（トミー・バストウ）と平太（生瀬勝久）がケンカ中だと知る。登校したヘブンから旅館を出ていきたいと家探しを依頼された錦織（吉沢亮）は、さらに知事（佐野史郎）からヘブンの世話をする女中も見つけるよう難題を突き付けられる。ヘブンの女中を探しているとうわさを聞きつけ、なみ（さとうほなみ）が候補として名乗り出る。
