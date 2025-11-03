¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÌîÄÅ¥µ¥ïÌò¡¦±ß°æ¤ï¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Î¢ÏÃ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡Âçºå¡¦Âç¼êÁ°¤ÎNHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç2Æü¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌîÄÅ¥µ¥ï¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î±ß°æ¤ï¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Î¢ÏÃ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Ä¤·¤¸¤ß½Á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä±ß°æ¤ï¤ó
¡¡¥µ¥ï¤Ï¸µ²¼µéÉð»Î¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£¥È¥¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£¤¤ç¤¦¤Ï·àÃæ¤ÎÏÂÁõ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Çò¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë·¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÀ©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢±ß°æ¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ìÈÖ¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡ÅÀ¤â½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï±ß°æ¤ï¤ó¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë²ñ¾ì¤â¤É¤è¤á¤¡£±ß°æ¼«¿È¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Þ¤¹¤´¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹âÀ¥¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥µ¥ï¤µ¤ó¤¬¥È¥¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡È»ä¤Ï¥È¥¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅú¤¨¤Æ¤Æ¡¢»ä¤â¡È¥µ¥ï¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥ï¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±ß°æ¤ÈÀ©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿²»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º´ë²è¤â¼Â»Ü¡£·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÈëÏÃ¤äÌ¥ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Î2Éô¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾Îò»Ë´Û¼çÇ¤³Ø·Ý°÷¤Î¿·¾±ÀµÅµ»á¤È²øÃÌ¤Ð¤Ê¤·¤Î»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¹ÖÃÌ»Õ¡¦¶ÌÅÄ¶Ì½¨ºØ¤â»²²Ã¡£¼ç¿Í¸øÉ×ºÊ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¡¦¥»¥Ä¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿Ì¾Ãø¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Î°ìÀá¤ò¹ÖÃÌ»Õ¤Î¶Ì½¨ºØ¤¬Ç®±é¡£ÎÁÍý»ØÆ³¤Î¹Î¤µ®»Ò»á¤¬¤·¤¸¤ß½Á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï1¡¦2Æü¤Ë¡ÖBKÂç´¶¼Õº×2025¡×¤ò³«ºÅ¡£2Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥Ã¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾¹¾Âç¶¶¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾¾¹¾Âç¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢¹çÀ®¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNHK¥é¥¸¥ª¡Ö¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¡×¤Î¥é¥¸¥ªÂè°ì¡ÊÃÏ°è¡§Âçºå¡Ë¤ÇÊ¹¤Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£11·î9Æü¤Þ¤Ç¡£
