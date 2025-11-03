BUMP OF CHICKEN、12月10日に『ヒロアカ FINAL SEASON』EDテーマ「I」のパッケージシングルとドームライブの映像作品のリリースが決定！
BUMP OF CHICKENの新曲「I」が、12月10日にパッケージシングルとしてリリースされることが決定した。
「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲。疾走感のあるサウンドの中で焦燥と希望が入り混じる、BUMP OF CHICKENらしいナンバーになっている。
公開された通常盤シングルのアートワークは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』制作スタジオのボンズフィルムによる描き下ろしのデクと爆豪勝己がデザインされ、二人の表情にクローズアップした力強く印象的なビジュアルに仕上がっている。
トイズストア限定盤では、二人の躍動感あふれる描き下ろし全身イラストをダイカットディスクケースとして贅沢に使用。そしてTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービーも収録。『ヒロアカ』ファンも必見の豪華な仕様になっている。
あわせて、ボンズフィルム制作のジャケットアートワークを使用した「I」のリリックビデオも公開された。
いよいよクライマックスを迎えるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と、作品を彩り共に駆け抜けるBUMP OF CHICKENの新曲「I」に是非注目して欲しい。
さらに、ライブ映像作品「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME」が、New Single「I」と同日の12月10日にリリース決定。
10枚目のフルアルバム「Iris」を引っ提げて、2024年9月〜12月にかけて全国のドーム・ホール・ライブハウス10会場19公演を巡り、約35万人を動員したツアー「Sphery Rendezvous」。このツアーのファイナルとなった東京ドーム公演のDay2がアンコール含めて完全映像化&LIVE CDとして収録される。トイズストア限定盤には、本ツアーでバンドキャリア至上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演 Day1の模様も収録。
また、12月10日リリースのNew Single「I」、およびライブ映像作品「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME」の全形態に、特典として2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される。ツアーの詳細は後日発表となる。●リリース情報
New Single
「I」
12月10日発売
【トイズストア限定盤（CD＋Blu-ray＋グッズ＋特殊ディスクケース仕様）】
価格：￥4,950（税込）
品番：PPTF-8200〜8201
【通常盤（CD）】
価格：￥1,100（税込）
品番：TFCC-89800
＜CD＞
01. I
02. I （TV Size Mix）
＜Blu-ray＞
01. TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービー
＜グッズ＞
・描き下ろしイラストリフレクトキーホルダー
・描き下ろしイラスト缶バッジセット
・アニメビジュアルコラージュポスター
2形態共通グッズ：オリジナルロゴステッカー
封入特典：最速先行抽選シリアルナンバー
※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用
※詳細は後日発表
購入特典
トイズストア限定盤：オリジナルロゴアクリルキーホルダー
通常盤：描き下ろしイラストA5クリアファイル (Amazonを除く)
Amazon購入者特典：メガジャケ
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME」
12月10日発売
【トイズストア限定盤（2Blu-ray＋4CD＋グッズ＋フォトブック＋特殊BOX仕様）】
価格：￥24,200（税込）
品番：PPTF-7150〜7155
【通常盤（Blu-ray＋2CD＋フォトブック）】
価格：￥8,800（税込）
品番：TFXQ-78300〜78302
＜Blu-ray＞
Disc1
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous」 東京ドーム公演 Day2
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. アンサー / 04. なないろ / 05. pinkie / 06. 記念撮影 / 07. 邂逅 / 08. strawberry / 09. 太陽 / 10. 星の鳥 / 11. メーデー / 12. レム / 13. SOUVENIR / 14. アカシア / 15. Gravity / 16. 木漏れ日と一緒に / 17. ray / 18. 窓の中から
[Encore]
19. You were here / 20. ガラスのブルース / 21. 花の名
Disc2（※トイズストア限定盤のみ）
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous」 金沢歌劇座公演 Day1
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. Aurora / 04. なないろ / 05. 車輪の唄 / 06. 記念撮影 / 07. 青の朔日 / 08. strawberry / 09. 飴玉の唄 / 10. 星の鳥 / 11. メーデー / 12. レム / 13. SOUVENIR / 14. アカシア / 15. クロノスタシス / 16. 木漏れ日と一緒に / 17. 天体観測 / 18. 窓の中から
[Encore]
19. K / 20. 流れ星の正体
＜LIVE CD＞
Disc1
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous」 東京ドーム公演 Day2
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. アンサー / 04. なないろ / 05. pinkie / 06. 記念撮影 / 07. 邂逅 / 08. strawberry / 09. 太陽 / 10. 星の鳥 / 11. メーデー / 12. レム
Disc2
01. SOUVENIR / 02. アカシア / 03. Gravity / 04. 木漏れ日と一緒に / 05. ray / 06. 窓の中から / 07. You were here / 08. ガラスのブルース / 09. 花の名
Disc3（※トイズストア限定盤のみ）
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous」 金沢歌劇座公演 Day1
c3＞
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. Aurora / 04. なないろ / 05. 車輪の唄 / 06. 記念撮影 / 07. 青の朔日 / 08. strawberry / 09. 飴玉の唄 / 10. 星の鳥 / 11. メーデー / 12. レム
Disc4（※トイズストア限定盤のみ）
01. SOUVENIR / 02. アカシア / 03. クロノスタシス / 04. 木漏れ日と一緒に / 05. 天体観測 / 06. 窓の中から / 07. K / 08. 流れ星の正体
＜グッズ＞
トイズストア限定盤
・クリアショルダーバッグ
・ラバーチャーム付きキーホルダー
・ロゴステッカーセット
・ニコルアクリルスタンド
通常盤：ニコルステッカー
封入特典：最速先行抽選シリアルナンバー
※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用
※詳細は後日発表
購入特典
トイズストア限定盤：B2ポスターA
通常盤：B2ポスターB(Amazonを除く)
Amazon購入者特典：スリーブケース
●作品情報
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
毎週土曜夕方5:30 読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット ※一部地域を除く
【スタッフ】
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)
総監督：長崎健司
監督：中山奈緒美
シリーズ構成・脚本：黒田洋介
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳
音楽：林ゆうき
アニメーション制作：ボンズフィルム
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN
【キャスト】
緑谷出久：山下大輝
死柄木弔：内山昂輝
オールマイト：三宅健太
オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史
