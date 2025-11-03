【ドトール】クリスマス限定の「ミルクレープ」＆「モンブラン」が美味しそう...定番メニューが特別仕様に。

ドトールコーヒーショップでは、2025年11月1日から、数量限定商品「クリスマスミルクレープ」と「クリスマスモンブラン」の予約受付を開始しています。

人気スイーツがクリスマス仕様に

ドトールコーヒーショップ定番の「ミルクレープ」と、人気の「モンブラン」がクリスマス仕様で登場します。

・クリスマスミルクレープ

定番商品の「ミルクレープ」を5号サイズ（直径約15cm）のホールになって登場。端までやわらかく、しっとりとした食感にこだわったクレープ生地とホイップクリームを丁寧に重ね、表面はカラメル風味のナパージュで香ばしくつややかに仕上げています。

価格は4100円。

・クリスマスモンブラン

イタリア栗の豊かな風味を楽しめるクリスマス限定のモンブラン。チョコレートコーティングしたアーモンドメレンゲに、スポンジとマロンクリームを重ねて、なめらかなマロンホイップクリームで包んでいます。

トップにはマロンクリームとマロングラッセを飾って華やかに。また側面にはサブレフレークをあしらうなど、栗の深い味わいと食感を堪能できます。

サイズは5号（直径約15cm）、価格は4300円。

なお、いずれの商品も洋酒を使用しています。

予約は店舗で受け付けています。予約期間は11月1日から12月11日まで、商品の受け取り可能な期間は12月15日から25日まで。ただし、12月15日から19日に受け取りを希望する場合は12月8日までの予約が必要です。

予約が予定数量に達し次第、受付を終了します。一部店舗では取り扱いがない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部