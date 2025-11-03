Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿©»öË¡!?Ž¢Ä«¤¿¤ó¤¿¤óŽ£¤È¤Ï
¥¢¥¿¥Þ¤È¥«¥é¥À¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÄ«¿©¤ÎÀÝ¤êÊý¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§kamadon¡¿PIXTA¡Ë
ËèÆüË»¤·¤¤¤È¡¢¿©»ö¤â¤Ä¤¤¼ê¤òÈ´¤¤¬¤Á¡£Ä«¿©¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¢¥¿¥Þ¤ä¥«¥é¥À¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¡ÈÉé¤Î¥ë¡¼¥×¡É¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤Ù¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¿©»öË¡¡É¤ò¡¢·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½¡¦¿åÌî²í¹À»á¤Î¿·´©¡Ø½¸Ãæ¥á¥·¡ª¡¡¥¢¥¿¥Þ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¡¢Ãº¿å²½Êª¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò»à¼é¤¹¤ë¤È¡Ä
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ËèÆü¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä³Ø½¬½Î¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢É¬¤º¤³¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¡Èbreakfast¡É¤Ï¡¢¡Èfast¡É¡ÊÃÇ¿©¡Ë¤ò¡Èbreak¡É¡ÊÃæÃÇ¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Á°Æü¤ÎÍ¼¿©¤«¤éÂ³¤¯Àä¿©¾õÂÖ¤òÃÇ¤Á¡¢ÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÄ«¿©¤Ï¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤Ï¡¢Ä«°ìÈÖ¤«¤é¥¢¥¿¥Þ¤È¥«¥é¥À¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢Ãë¿©¸å¤ÎµÞ·ã¤Ê·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½¸Ãæ¥á¥·¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÄ«¿©¤ÏÃº¿å²½Êª¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç
¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¤òÀÝ¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¸¦½¤¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Ä«¿©¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥Ñ¥ó¤Ë¥¸¥ã¥à¤ä¥Ð¥¿¡¼¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤¬Ä«¿©¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÃº¿å²½Êª¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤â¤¦°ìÊâ¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÄ«¤¿¤ó¤¿¤ó¡×¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¤Ë¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¤È¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸Ãæ¥á¥·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¶¯¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë
¡ü¡ÖÄ«¤¿¤ó¤¿¤ó¡×¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë!?
ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¿©¤ò¤¤Á¤ó¤È¤È¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª¤«¤º¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¡¢³ØÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¿©¤ËÃº¿å²½Êª¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¡Ê¡á¡ÖÄ«¤¿¤ó¡×¡Ë¤Ç¡¢³ØÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢Ä«¿©¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÇ¯¼ý500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ø²Ì´Ø·¸¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä«¿©¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢Ä«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï·Ú¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡¢Ä«¤«¤é»é¤Ã¤³¤¤¿©»ö¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÎ¤ÎÉ÷Ä¬¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÄ«¿©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÄ«¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¥¢¥¿¥Þ¤â¥«¥é¥À¤âÀä¹¥Ä´
Ä«¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥«¥é¥À¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤Ï24»þ´Ö¡¢¡Ö¹çÀ®¤«¡×¡ÖÊ¬²ò¤«¡×¤É¤Á¤é¤«¤Î¿®¹æ¤Î¶¯¤¤¤Û¤¦¤Ë·¹¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶ÚÆù¤ÏÊ¬²ò¤Î¤Û¤¦¤Ë·¹¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃë¿©¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥«¥é¥À¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¤È¤³¤È¤óÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥¿¥Þ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡£¡Ö½¸ÃæÎÏ¥Û¥ë¥â¥ó¡×¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Å¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½¸ÃæÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2022Ç¯¤Î¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÌ£¤ÎÁÇ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢¡Ë¤Î¹â¤¤Ä«¿©¤¬¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°²ÄÇ½À¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤Ë¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«¤³¤½¤¿¤Ã¤×¤ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢16»þ´Ö¸å¤Ë¡Ö¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤Ï¡Öµ²±¤ÎÀÜÃåºÞ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¤ÏÇ¾¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤´¤ß¡Ê¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¡Ë¤òÀö¤¤Î®¤¹ÀöÂõ¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¯5»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬2.64ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤ËÇº¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¤½¤Î¸¶ÎÁ¤¬Ä«¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤Ï¡¢Ä«¿©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¿´ÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼êÁá¤¯¤Ç¤¤ëÄ«¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥á¥Ë¥å¡¼
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼êÁá¤¯´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¼Æ¦Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡Ü¤·¤é¤¹¡×¡Ä¡ÄÇòÊÆ¤ÎÃº¿å²½Êª¤Ë¡¢ÂçÆ¦¡¢Íñ¡¢µûÍ³Íè¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÆ¦Éå¤ÎÌ£Á¹½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂçÆ¦Í³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ä¥Ê¥Á¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥¹¥È¡×¡Ä¡Ä¥Ä¥Ê¤È¥Á¡¼¥º¤ò¥È¡¼¥¹¥È¤Ç¡£¥Ä¥Ê´Ì¤Î¥Ä¥Ê¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î¿È¤ò¾ø¤·¤¢¤²¤¿¤â¤Î¡£³¤¤Î·ÜÆù¡Ö¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤ÐÆýÀ½ÉÊÍ³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊª¤ËµíÆý¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¡Ä¡ÄÎäÅà¤¦¤É¤ó¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿¤é¡¢Ç®¡¹¤ÎÌÍ¤ËÀ¸Íñ¤òÍî¤È¤·¤ÆÍí¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¥Ä¥Ê´Ì¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤ÎÍð¤ì¤Ï¡Ö»Ä¶È80»þ´Ö¡×¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÁêÅö
ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¤Ç¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥·¥Õ¥ÈÀ©¤ÇÆ¯¤¯¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¡¢°û¿©¶È¤Î½¾¶È°÷¡¢À¯¼£²È¤ÎÅúÊÛ¤ò¶ÛµÞ¤Çºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤´±Î½¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈºÇÍ¥Àè¤ÇÊóÆ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¨¡¨¡¡£
¿©»ö»þ´Ö¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤äÂå¼Õ¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÂÎÄ´¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Âè90²óÆüËÜ»º¶È±ÒÀ¸³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©»ö»þ´Ö¤ÎÍð¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÉé²Ù¤¬¤Ê¤ó¤È»Ä¶È80»þ´Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò´°Á´¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¹©É×¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ÎÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª ¿©»ö¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÉÔµ¬Â§¤Ê¿©»ö¤Ç¤âÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥³¥Ä
¡¿©»ö»þ´Ö¤Î¡Ö¼´¡×¤ò·è¤á¤ë
ËèÆü¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë1¡Á2¿©¤À¤±¤Ç¤â¸ÇÄê¤¹¤ë¡ÊÎã¡§Ä«¿©¤Ï7»þÂæ¡¢Í¼¿©¤Ï20»þÂæ¤Ê¤É¡Ë¡£Ä«¿©¤ò¡ÖÂÎÆâ»þ·×¤Î¥ê¥»¥Ã¥È»þ´Ö¡×¤ËÀßÄê¤·¡¢½Ð¶ÐÆü¡¦µÙÆü¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤È¤ë¡£ÉÔµ¬Â§¶ÐÌ³¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡È¸ÇÄê¿©¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÆâ¥ê¥º¥à¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¾®Ê¬¤±¡õ¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ç¡Ö´Ö³Ö¤ò¼é¤ë¡×
Ä¹»þ´Ö¤Î¶õÊ¢¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¡Á4»þ´Ö¤ª¤¤Î·Ú¿©¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¾ï²¹¡¦·ÈÂÓ²ÄÇ½¤Ê¿©ÉÊ¤ò¾ïÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶õÊ¢¤¬Â³¤¤¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¥É¥«¥ó¡ª¡¡¤ÈÂçÎÌ¤Î¿©»ö¤ò1²ó¤ÇÀÝ¤ë¤è¤ê¡¢¾®Ê¬¤±¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¤Û¤¦¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤¬¤Ê¤¯¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
£¿©»öÆâÍÆ¤Ï¡Ö¼Á¡×¤òÍ¥Àè
ÉÔµ¬Â§¤Ê¿©»ö¤Û¤É·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤òÍÞ¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔµ¬Â§¤Ê¤È¤¤ÏÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Î¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÌÍÎà¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎºÊ¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¶ÛµÞ¤Î¤¿¤Ó¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÂçÄñ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¿´¾ð¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊÍñ¡¦µû¡¦Æ¦À½ÉÊ¡Ë¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡ÊÌîºÚ¡¦³¤Áô¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¡£³°¿©»þ¤â¡ÖÐ§¤â¤ÎÃ±ÉÊ¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÄê¿©¡×¡ÖÉûºÚ¤Ä¤ÊÛÅö¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íð¤ì¤¿¤È¤¤³¤½¡¢Î©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤¡ÖÀè¼è¤ê¿©¡×¤ÇÌëÃÙ¤¤¿©»ö¤ò²óÈò
ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¼Êý¤Ë·Ú¤¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÜÌîºÚ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡ÊÎã¡§¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡Ü¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¡¢Æ¦Æý¡Ü¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¡Ë¡£µ¢Âð¸å¤Ï¥¹¡¼¥×¤äÌîºÚÃæ¿´¤Î·Ú¿©¤Ç°ßÄ²ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡£
¤Þ¤º¤Ï7³ä¡¢µ¬Â§Åª¤Ê¿©¤Î½¬´·¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦
¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤Ï¡ÖËèÆü´°àú¡×¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£7³ä¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÉÔµ¬Â§¤ÊÆ¯¤Êý¤Ç¤â¡¢¿©»ö¤Î¡Ö»þ´Ö¤ÎÃì¡×¤È¡Ö¼Á¡×¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯½¸ÃæÎÏ¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤âÂç»ö
ÀèÆü¡¢ËÌ¶å½£¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ç¡¢¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î±¿Á÷¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿©»ö½¬´·¤¬½¸ÃæÎÏ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿©»ö¤Î½ÅÍ×À¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ËÎÏ¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤¿©½¬´·¤Î¶µ°é¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È°ÂÁ´±¿Å¾¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î·ò¹¯¤«¤é¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³À¸¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÀ¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ç¡ËÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄ«¿©¤òÈ´¤¯À¸³è¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¡¢3¿©¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿©»ö»þ´Ö¤¬Íð¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ËÈè¤ì¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤ò´¶¤¸¡¢É¬¤º¡¢Â©ÀÚ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤Ï7³ä¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¬Â§Åª¤Ê¿©¤Î½¬´·¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛŽ¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹âÎð¼ÔŽ£Ž¢»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë²ÈÄíŽ£¤Î¿©»ö¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡© ·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥×¥í¤¬´«¤á¤ë"½¸Ãæ¥á¥·"
¡Ê¿åÌî ²í¹À ¡§ ·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¯¡¼¥ëÂåÉ½¡Ë