【ギャグ漫画】クラスの男子に好意を寄せられる女子→甘酸っぱい青春の一コマのはずが…マジで爆笑！【作者に聞く】
【漫画を読む】クラスの男子に好意を寄せられることを知るが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作に登場する男子についても話を聞いた。
クラスの男子から「佐々木のことどう思ってる？」と聞かれ、「あんまり喋ったことないからよくわかんないかも…」と正直に答える女子。すると佐々木君が自分に好意があることを知って、女子は驚いてしまう。男子は佐々木君から「それとなく印象を聞いてこい」と言われたようだが、堂々と聞いてしまうのであった。
――思春期あるあるのエピソードですね。男の子は「それとなく聞く」という意味を知っていたのでしょうか？
どうでしょうかね〜。知っててやったのか、知らずに言ってしまったのか…。今度本人に会ったらそれとなく聞いておきます。
■爆弾処理の解除
仕掛けられた爆弾を解除するために、同じチームの西郷さんに「赤と青、どちらを切れば…」と電話で聞く男性。「青のコードを切れ！」と言われ、その通りにすると無地解除に成功！チーム一丸で喜んだが、「なぜ青だとわかったんですか？」と聞かれると、西郷さんは「俺が自分で作ったから」と言うではないか!?その言葉を聞いて、男性は驚きを隠せなかった…。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。ストレスを抱えていて近ごろあまり笑えてない人もギャグ漫画を読んでそのストレスを吹き飛ばそう！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
