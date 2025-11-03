「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

会話が浅くなるNGフレーズ

「悪気はないのに、なぜか距離を取られている気がする」

「気を遣って話しかけているつもりなのに、あまり反応が返ってこない」そんな経験、ありませんか？ 実はその原因、あなたの“最初のひと言”にあるかもしれません。

それが、「どう？」です。

たとえば、オフィスでこんな声かけをしていませんか？

・「今のプロジェクト、どう？」

・「最近どう？」

一見フレンドリーで、コミュニケーションが取れているように見えます。しかしこの“どう？”という言葉、実は会話を止める言葉なのです。

「気を使ってるつもり」が、気まずさを生む

なぜなら、聞かれた側は「何を聞かれているのか」がわからない。

「体調？ 仕事？ プライベート？」と頭の中で探りながら、無難にこう答えるしかなくなります。

「まあまあです」

「ぼちぼちです」

そして、会話はそこで終了。その後、うまく会話がつながらないことも多々あります。

しかし「どう？」を使う人の多くは、悪気がありません。

むしろ、「相手を気遣いたい」「話しかけなきゃ」と思っている人ほど、このフレーズを口にします。

しかし、“何を聞いているのか”が曖昧なため、相手に考えさせてしまう質問になります。これが相手にとっての負担になるのです。

その結果、相手は「この人、話しかけづらいな」と感じ、少しずつ距離を取るようになります。

賢い人は「事実」で聞く

一方で、賢い人は「どう？」を使いません。代わりに、答えやすい事実質問で会話を始めます。

たとえば、次のように。

・「今のプロジェクト、いつから始まったんだっけ？」

・「最近、一番印象に残った仕事ってどれ？」

こう聞かれると、相手は「考える」よりも「思い出す」ことで答えられます。話が具体的になり、自然と会話が広がるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）