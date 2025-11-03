前田敦子が、恋人がいる時に他の異性が気になった経験があるかと聞かれ、回答した。

【映像】彼氏がいるときの前田敦子

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。

11月9日（日）夜9時より放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、2年ぶりの5シーズン目となる。舞台を東京に移し、6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。今回放送に先駆け、見届け人3人による特別番組が放送された。

陣内は番組内容にちなみ「パートナーがいるのに他の異性が気になってしまったことはありますか？」というアンケート調査の結果を発表した。このアンケートでは、男性・女性とも半分以上が「あり」と回答した。

この結果を受け、陣内が2人に質問。藤田ニコルは、恋人がいる時に他の人が気になった経験について「自身が重いから（笑）」と前置きしつつ、相手に浮気をされて傷つけられたりした時に、相談に乗ってくれる友達仲間を見て「この人優しいな」と気になったことがあると語った。続けて「弱ってくる時に手を差し伸べてくれる男性はやっぱちょっと気になっちゃう」と述べると、陣内も「相談にのってたら好きになってしまったはよく聞く」と同意した。

一方、前田は「恋人がいるときは、私ないですね」ときっぱり否定。陣内が「全く？」と驚くと、前田は「タイプの人と付き合ってるはずなんで、その時は」「それ以上にタイプになる人がいないです」とその理由を説明した。前田の誠実な回答に対し、陣内は「めちゃくちゃあるわ。知ってるやろ（笑）」と告白し、笑いを誘っていた。