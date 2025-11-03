収穫前のブドウの様子を見る濱田洋文さん＝北海道三笠市

大学などで新たな抗がん剤を開発する研究を続けてきた濱田洋文さん（68）は早期退職し、2015年から北海道三笠市でワイン造りに挑戦している。「医学博士が造ったワイン」として人気という。（共同通信＝出川智史）

濱田さんは岡山県津山市出身で東大医学部を卒業。がん研究所の部長や札幌医大教授を務めながら新薬開発に長年取り組んだが、研究費の面で行き詰まった。「夢破れた思いがあった。中途半端な気持ちでは学生の手本にならない」と2013年、計32年間の研究生活を打ち切って早期退職した。

札幌市の農業講座で野菜作りを学ぶ中で「ハレの日に楽しめるものを作りたい」と決意。三笠市でカボチャ畑だった土地を譲り受けた。農業は全くの素人。畑を整備して草を植え、地下水の流れを変えるなどして少しずつ改良を重ねた。

収穫したブドウを近くのワイナリーに委託して醸造し、2019年に初めて売り出すと、数百本がすぐに完売。2022年に「ハマダヴィンヤード」を立ち上げ、今では妻や息子ら5人でブドウの木1万数千本を育て、自社ワイナリーで醸造も手がける。

薬の研究で長年微生物を扱ってきただけに、酵母の個性が「肌で分かる」。その感覚を、薫り高いワインの醸造に生かしているという。味は酸味に伸びがあり、りりしい雰囲気だと好評だ。

拠点の三笠市は旧産炭地域で人口減少が著しい。「ワインを通じて人々の交流を広げられたら」。レストラン開業やグリーンツーリズムの推進を図り、地域活性化につなげようと夢は広がる。

退職から10年以上が過ぎた昨年末、うれしい知らせが舞い込んだ。パートナーの製薬会社が濱田さんらの乳がん治療薬の研究を基に、製造販売承認を取得し実用化。これを受け、6月から札幌医大に客員教授として復帰した。「ワイン造りも研究も二刀流で続けたい」と笑顔で語った。

