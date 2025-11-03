【ZARAのカーキ】がセンス別格！ 40・50代の垢抜け♡「サマ見えアイテム」

秋冬になると取り入れたくなるのが、落ち着きとしゃれ感を兼ね備えたカーキカラー。大人に似合うきれいめアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】からも、カーキアイテムが続々と登場しています。その中から、今回はさりげないディテールが光るアイテムをピックアップ。サマ見えが狙えるアイテムを取り入れて、いつものコーデを上品に格上げしませんか？

大人女性にぴったりな深みカーキ

【ZARA】「ドレープ入りフェイクスエードトップス」\5,990（税込）

スエード調素材の質感が、高級感のあるカーキトップス。サイドに入ったドレープが立体的な陰影をつくり、シンプルながら奥行きをつくるアイテムです。カーキの深みが秋らしさを引き立ててくれるから、シンプルな小物を合わせるだけでこなれ感は十分。シンプルなワンツーコーデをサマ見えさせたい人におすすめ。

上品に美脚見えが狙えるカーキパンツ

【ZARA】「プリーツベルト付きパンツ」\7,990（税込）

ボタン付きの腰帯が腰まわりをすっきり見せ、脚のラインを拾いすぎない絶妙なストレートシルエットが魅力のきれいめパンツ。メランジのようなニュアンス感のある素材感で、カジュアルすぎず都会的な印象を演出します。タック入りだからスタイルアップも狙えそう！

Writer：licca.M