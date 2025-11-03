三重県津市の認定こども園「香良洲浜っ子幼児園」。0歳～6歳まで122人のこどもが通っていますが、10月から預かるこどもが増えました。

（利用者）

Q.きょうは何回目の利用ですか？

「2回目です。病院できょう。受診でちょっと長くなりそうなので（利用した）」

全員が毎日通っているのではなく、一時預かりでここへきた子どももいます。正規に入園するのではなく、必要な時にだけ使える「こども誰でも通園制度」。少子化対策の切り札として登場しました。

（岸田文雄総理・2023年当時）

「こどもファーストの経済社会を作り上げ、出生率を反転させなければなりません。“異次元の少子化対策”に挑戦する」



2026年4月からは、全国の自治体に導入が義務づけられているこの制度。親が働いているかどうかに関わらず、生後6か月～3歳未満のこどもを月10時間まで保育所などに預けられます。

「ちょっと預かってもらえるだけで助かる」

（ななみちゃんのお母さん）

「お母さん買い物に行ってくるから。なんかあったら近くにいるからね」



2歳11か月のななみちゃん。これまで、お母さんと離れたことはほとんどありませんでしたが、来年から保育園に通うのを前に、自立の練習として制度を利用することにしました。



（ななみちゃんのお母さん・初めて利用）

「今までずっと離れたことなかったので。（大丈夫そうですね）」

Q.今日はどちらに行かれるんですか？

「近所のイオンモールに行く」

1歳7か月のきさらちゃんのお母さんは…



（きさらちゃんのお母さん・2回目利用）

「実家が新潟なので」

Q.こういう制度は有り難い？

「使えるだけ使ってっていう感じです」



1人時間で近くのショッピングモールに。

他にも…



（みれいちゃんのお母さん）

「1人でやりたい家事がある時とかに使おうと思っています」



利用料は原則1時間300円。食事やおやつの提供はできないため、長くても2～3時間の利用がほとんどですが、核家族が増えて自分の親に頼れない人も多い中、ちょっと預かってもらえるだけで助かるといいます。

保育士は普段の様子がわからず一苦労…

一方で受け入れる側は…



（保育士）

「（普段）どうやって飲んでいるの？そんな感じ？」



普段の様子がわからないため、ミルクを飲ませるだけでも一苦労です。

（保育士）

「保育園だと（通っているから）その子のことが、だいぶ分かってくるからいいですけど…良かったです。飲んでくれて」



（保育士）

「毎日（入園の）4月。4月1日」

最大の課題は「保育士不足」

対象になる乳幼児は津市内に約1700人いますが、東京23区とほぼ同じ面積で、制度を導入している保育所はこの1か所だけ。



（利用者）

「こっちまで20分くらいかかるので、（自宅の）近くにできるとありがたい」

運営は国からの補助金で行われるため、自治体の判断で簡単に数を増やすことはできませんが、最大の課題が「保育士不足」です。



（津市 保育こども園課・宮本徳仁さん）

「継続的に（制度を）実施していくには、安定的な保育士の確保が必須。国には民間事業者が参画しやすい、給付単価の設定や保育士の処遇改善を引き続き要望したい」

「実施する施設の調整は全然ついていない」

津市では制度の開始に向け、何とか4人の保育士を採用できましたが、保育士が足らず、制度を始めることに不安を抱く自治体もあります。



（中道陸平記者）

「こども誰でも通園制度のスタートが、より厳しい状況となっているのが、四日市市です」



四日市市では保育園に入所できない、いわゆる「待機児童」が、2025年4月時点で56人と全国ワースト4位。この状況で「子ども誰でも通園制度」を始めるのは難しいのが現実です。

（四日市市 保育幼稚園課・廣田厚史課長）

「保育士不足の中で、こども誰でも通園制度をやる人員が確保できない。保育園や幼稚園の関係団体の方々と協議をしているが、市内で制度を実施する施設の調整は全然ついていない」



2026年4月から、全自治体に実施が義務づけられる「こども誰でも通園制度」。しかしこのままでは、机上の空論になりかねない現実もあるのです。



（高市早苗総理・所信表明演説 10月24日 ）

「日本の最大の問題は人口減少であるという認識にたち、こども子育て政策を含む、人口減少対策を検討する体制を構築する」

2026年4月制度開始も課題どうなる？

この制度で、初めて保育施設に来た2歳のななみちゃん。



（ななみちゃん・2歳）「お母さん」



約3時間でお母さんが迎えに来ました。楽しそうな様子にお母さんも一安心。来年からは地元の保育園に通わせることができそうです。



（ななみちゃんお母さん）

「泣いて呼ばれるかと思ったけど全然でしたね。そわそわしました」



少子化対策と子育て支援に有効な手を打てるのか。そこには、国の将来がかかっています。



CBCテレビ「ニュースクロス」2025年10月30日放送より