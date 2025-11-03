「人生の原点は父と訪れた撮影現場」…佐藤浩市 「常に″役者の子″として色眼鏡で見られました」

芸能界を代表する名優の原点

「よく意外だと言われるけど、仕事がなかった時期もあるんです。28歳ぐらいの頃かな。食えないからバイトをしようとしたら事務所の社長に止められて、代わりに貸してくれた20万円で家賃や生活費を賄った。辛い時もあったけど、それでも役者を辞めようと思ったことは一度もありません」

力強い言葉で揺るぎない情熱を滲ませたのは、俳優の佐藤浩市（64）だ。19歳の時にドラマ『続・続 事件 月の景色』（ＮＨＫ）でデビューして以来、芸歴は45年を誇る。映画だけでも130本を超える作品に出演し、『忠臣蔵外伝 四谷怪談』（’94年）と『64―ロクヨン―前編』（’16年）で２度の日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。現在も多い時は年間で約10作品に出演するなど、存在感は増すばかりだ。

日本の芸能界を代表する名優と呼んでも過言ではない。そんな佐藤が役者として走り続ける人生の原点は、幼い頃に父・三國連太郎（享年90）に連れられて訪れた撮影現場にある。

「家にはほとんどいない人だったけど、撮影所にはよく連れて行ってくれました。スタジオがいくつも並んでいて、たくさんの人が一つの作品を作り上げていく光景は今も鮮明に焼き付いている。役者の仕事は伝承芸能ではありません。一人の人間として人生の道を選んでいくなかで、小さな頃に映画の世界を肌で感じられたことは三國に感謝しています」

年間500本もの邦画が制作されていた’60年代、活気に満ちた撮影現場は佐藤少年の心を揺さぶった。その一方で、″自由に生きる怪優″の息子という立場に息苦しさを感じることもあったと回顧する。

「周りの大人たちはみんな僕の父親が誰か――ということを知っているから、常に″役者の子″として色眼鏡で見られました。友達の親や近所の人に『お父さんが帰ってこなくてかわいそうね』などと同情されても、心の中では『ざまあみろ』とやっかんでいるのが子供なりに読み取れてしまう。だから、自ら役者になりたいと口に出すことはなかったですね」

″二世俳優″としての心境

佐藤が小学５年生の時に三國と母親は離婚。その際に三國は、佐藤を十国峠（静岡県）に連れて行き、「ここで君と別れる。今日からは他人だ。これからは一人で一生懸命生きてくれ」と伝えたことを後にテレビで語っている。しかし、佐藤の心の奥に灯った役者への炎が消えることはなかった。そして、この頃から一人で映画館に通うようになる。

「小学校に上がった頃からテレビで放映される映画を観るようになりました。でも、ビデオなんてない時代だから過去の名作を観るには二番館、三番館……いわゆる名画座に行くしかない。そこで小遣いを握りしめ、バスに乗って新宿や池袋の映画館に通うようになった。

初めは『ウエスト・サイド物語』や『ベン・ハー』といった洋画を観てスケールの大きさに感動していたけれど、中学に入った頃から自然と邦画の世界に入っていった。自分の中で映画というものが憧れからリアリティを伴うものに変わっていったんだと思います。有名映画監督である黒澤明さんや内田吐夢さんの作品はよく観ました。三國主演の『飢餓海峽』（’65年）を初めて観たのは、今年の７月に閉館した銀座・丸の内ＴＯＥＩのリバイバルだったなぁ」

高校２年の時に実家を出て一人暮らしを始め、卒業後は映画科のある専門学校に進学。在籍中にデビューを果たすと、翌’81年に『青春の門』に出演してブルーリボン賞新人賞を受賞する。早くも頭角を現した佐藤は″二世俳優″として注目されるが、本人の心境は意外なものだった。

「当然、反発心はありましたよ。同じ世界に入ったことで″三國連太郎の息子″という視線はより強くなった。おそらくその恩恵もあったと思うけど、どこにいっても三國の話をされるのがわずらわしくて……口に出すことはなかったけど、態度には出ていたと思います」

若かりし頃の″反抗期″――普段は感情を表に出すことが少ない佐藤の口から紡がれたのは、意外な言葉の数々だった。

『FRIDAY』2025年11月14日・21日合併号より

取材・文：中川明紀