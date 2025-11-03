驚くほどの強烈な猫パンチをお見舞いする猫さん。飼い主さんもビックリするほどの猫さんの運動神経が大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.8万再生を突破し、「猫パンチの速度って結構早くない？ びっくりした」「まってこらおもろw」といったコメントが寄せられました。

【動画：DVDプレイヤーを操作していたら、『ネコ』が…想像以上の『リアクション』】

強烈すぎる渾身の一撃が炸裂！

TikTokアカウント「チャイコフスキー」に投稿されたのは、動くDVDプレイヤーを見つけて荒ぶる猫さんの姿。ある日、飼い主さんがDVDプレイヤー内蔵のテレビのリモコンを操作していると、テレビの前に猫さんがやってきたのだとか。

飼い主さんがDVDプレイヤーを動かすと、猫さんの表情が一変。獲物もしくは敵だと考えたのか、いきなり強烈な猫パンチを繰り出したといいます。

動くものは全て獲物？

あまりにも強烈すぎる猫さんのパンチに、飼い主さんもビックリしたとのこと。目で追えないほどの速さでパンチをする猫さんは、運動神経が相当良いのでしょう。猫界のNo.1ボクサーになれるほどの逸材です！

一度DVDプレイヤーが動くと、常に臨戦態勢を整えていたという猫さん。これだけ強くて勇敢な猫さんが一緒に暮らしていたら、飼い主さんも安心して暮らせそうですね。

狙った獲物は逃がさない

その後も飼い主さんがDVDプレイヤーを動かすと、今度は上手く爪を引っ掛けて離さなかったそう。もう完全にDVDプレイヤーの倒し方を、習得したといっても良いでしょう。真剣な目つきは頼もしくも面白くもあり、思わず笑ってしまいました。

強烈な猫パンチをお見舞いして納得したのか、猫さんはそのままテレビの前を去っていったとのこと。目にも止まらぬ速さのパンチで、飼い主さんと視聴者を驚かせた猫さんなのでした。

投稿には「トレイに猫パンチ笑」「猫パンチほんと早い 最初の一撃ほんとに見えない」「昔うちの猫もやってました!」「目つきが真剣で獲物を狙ってる」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「チャイコフスキー」では、思わずクスッと笑ってしまう猫さんの様子が投稿されており、見ているだけでホッコリしますよ。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「チャイコフスキー」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。