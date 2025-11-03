こういうの欲しかった！【3COINS】天然木がGOOD◎「新作ガジェットスタンド」

シンプルであたたかみのある天然木は、ナチュラル・シック・スタイリッシュなどあらゆる雰囲気のインテリアにも合わせやすく、おしゃれに使えるところが魅力です。【3COINS（スリーコインズ）】は、天然木を使ったおしゃれ見えアイテムが得意ですが、新たに「ガジェットスタンド」を発売。そこで今回は、見つけたら手に取りたくなりそうなおしゃれアイテムを紹介します。

メガネとスマホをおしゃれに収納

天然木を土台にした「メガネ & スマホスタンド」は、メガネスタンドとスマホスタンドを1つで担ってくれる優秀アイテム。限りなくシンプルに仕上げたデザインは、スタイリッシュな印象を演出してくれます。デスクや作業台に1つあると、メガネもスマホもスマートに置けて便利です。

ヘッドホン愛用者にはこちら

ヘッドホン収納に便利な「ヘッドホンスタンド」は、シンプルなデザインがとってもおしゃれ。お気に入りのヘッドホンを掛けていても掛けていなくてもスタイリッシュさがあるので、インテリアとして使うのもおすすめです。

天然木を使ったシンプルでおしゃれな「新作ガジェットスタンド」。メガネやスマホ、ヘッドホンをおしゃれにスッキリと収納でき、インテリアとしても活躍してくれる一石二鳥のアイテムです。【3COINS】に立ち寄った際は、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる