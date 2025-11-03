道端で出会った猫との、別れと奇跡の再会…。心温まるストーリーが大きな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4万2000回を超え「ポッカリ空いた気持ち、よく分かります」「猫が繋ぐ縁はいつも素晴らしいですよね」「泣けました。いつまでも一緒に幸せに」といったコメントが集まっています。

【動画：保護猫と３週間でお別れ→悲しんでいたら、『子猫の里親探し』を頼まれて…奇跡のような『運命の出会い』】

1匹の猫との出会いと別れ

TikTokアカウント「Hitomi（@liberta_hitomi）」に投稿されたのは、奇跡の出会いのお話。投稿者さんは道端で猫の「ツナ」ちゃんと出会ったそうです。ひとりで外にいるツナちゃんを放っておけなかったため保護したのだそう。飼い主さんがいるのか調べたり、動物病院に連れて行ったりしたそうです。ツナちゃんは人懐っこくて、甘えん坊で、ずっと前から一緒にいるように感じたのだそう。

ツナちゃんを家族に迎えようかと考えていた投稿者さんですが、ツナちゃんを探しているポスターを見つけたのだそう。ツナちゃんと出会って3週間後、ツナちゃんはおうちに帰っていったそうです。

悲しみの先に

ツナちゃんがおうちに戻れたことに「よかった」と思った投稿者さんですが、心にぽっかり穴が空いてしまったのだそう。それからしばらくして、投稿者さんは子猫の里親探しを頼まれたそうです。その子猫を見て投稿者さんは驚いたのだそう。なんと、ツナちゃんにそっくりな子猫でした。奇跡の出会いに胸が熱くなります。

今度こそずっと家族で

投稿者さんは、子猫を家族に迎えることを決めたそうです。名前は「ツナ」ちゃん！投稿者さんは子猫のツナちゃんを前に「今度こそ、最初から最後まで家族でいる」と強く決意したそうです。おうちへ帰ったツナちゃんが託してくれたご縁に導かれて始まった、子猫のツナちゃんとの愛の物語は、永遠に続いていくでしょう。

投稿には「自分がいなくなってもあなたが淋しい思いをしないようツナくんからのプレゼントですね」「新しい子が運命なんですね、いっぱい遊んでいっぱい思い出作って下さいね」「助けてくれたツナくんからのお礼のプレゼントですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「Hitomi（@liberta_hitomi）」では、保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Hitomi（@liberta_hitomi）」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。