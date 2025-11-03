人気たこ焼きチェーン「築地銀だこ」などを運営するホットランドホールディングス社が2日、公式サイトを更新。 「ワールドシリーズ」で連覇を果たしたドジャースを祝福するキャンペーンを発表した。



【写真】ドジャー・スタジアム内で出店している「築地銀だこ」 めちゃくちゃ人並んでる！

米大リーグの頂上決戦「ワールドシリーズ」第7戦は1日（日本時間2日）にカナダ・トロントで開催。ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。最後は、前日に先発した山本由伸投手がリリーフとして登板し、シリーズ3勝目を挙げて、シリーズMVPを獲得した。



日本中の興奮冷めやらぬ中、「築地銀だこ」の公式サイトなどではワールドシリーズ連覇を記念して、2025年11月3日と4日の2日間で優勝記念セールを行うことを発表。8個入りのたこ焼全品を税込価格から100円引きすることを知らせた。



同社は2024年にドジャースとパートナーシップ契約を締結。ドジャースファミリーの一員として、同年からドジャースの本拠地「ドジャー・スタジアム」内に「築地銀だこ」を出店している。その安定のおいしさで日本からの観光客だけでなく、現地の人からも愛される存在となっている。



（よろず～ニュース編集部）