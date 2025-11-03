ÁÛÁü°Ê¾å¤Î°ì·â¡Ö¼«Ê¬¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡¡½Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ì½³¡Ä¾å°ÌÌÔÄÉ¤Î¹ë²÷ÃÆ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×
RBÂçµÜ¤ÎÂ¼¾åÍÛ²ð¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢11·î2Æü¤ÎÂè35Àá¤Ç¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¥´¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢DFÂ¼¾åÍÛ²ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾18Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç½©ÅÄ¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢ÂçµÜ¤Ï¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á°È¾36Ê¬¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¤¤¿Â¼¾å¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤ÆÂçµÜ¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡½Å¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¤Ê¤Ë¤â¡Ä¡ÄÂÇ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÈ¯»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬°ì¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¸Ä¥ß¥É¥ë¤Ç°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¸åÉÕ¤±¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸°Ê¾å¤À¤Ã¤¿°ì·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÂ¼¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¡£º£µ¨¤Î½é¥´¡¼¥ë¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Î½©ÅÄÀï¡Ê2-1¡Ë¤Ç·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¤â¡ØÌÀÆü¼è¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡ÖNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·è¤á¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤ÏGK³Þ¸¶¹·»Ë¤¬Éé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢GK²ÃÆ£Íµ±¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤ÀDF»Ô¸¶Íù²»¤È¤È¤â¤Ë½©ÅÄ¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¡Ö5ÆÀÅÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°²ó»³·Á¤Ç2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤Ë¤È¤ê¤¯¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¸Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£ÇÔ¤ì¤ì¤ÐÁê¼ê¤ÎJ1½é¾º³Ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÀï¤Ë¡¢Â¼¾å¤â¥Á¡¼¥à¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë