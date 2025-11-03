¥É¥¤¥Ä·Ù»¡¤Ë¥É¥í¡¼¥ó·âÄÆ¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ä°Ò³Å¹Ô°Ù¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·Ù»¡¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥É¥Ö¥ê¥ó¥ÈÆâÌ³Âç¿Ã¤¬È¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ëµ¯Áð¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ç¡¢¥É¥¤¥ÄÎÎ¶õ¤ËÉÔË¡¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò·Ù»¡¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¶¼°Ò¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ä½ÅÂç¤Ê´í³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·âÄÆ¤âµö²Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¿®¹æ¤òË¸³²¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¼ç¤Ë¡¢ÌÚ¤Î¹â¤µÄøÅÙ¤Þ¤ÇÉâÍ·¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ò½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹â¹âÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·³Ââ¤¬ÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¤¥ÄÅö¶É¤ÏÂÐ¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤âÀßÃÖ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¼£°ÂÉôÂâ¤Î¸¢¸Â¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ö¥ê¥ó¥ÈÆâÌ³Âç¿Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ç¥í¥·¥¢½êÂ°¤È»×¤ï¤ì¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ë·³»ö´ðÃÏ¤ä¹©¶ÈÃÏÂÓÅù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¾å½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÅÙ¤Ï¶õ¹Á¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¥Õ¥é¥¤¥È¤¬²¿ÊØ¤«¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼Â³²¤âÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤ò°Ò³Å¤·¡¢¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï°Ò³Å¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë¼«±Ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²¤½£Ï¢¹ç¤Î¼óÇ¾¤é¤â¡¢EU¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ç¥í¥·¥¢¤¬Âç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥É¥í¡¼¥óËÉ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÊ¼´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤ò´Æ»ë¡¦ÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¤½£ÂçÎ¦ÅìÉô¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£