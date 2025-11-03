元喫茶店店員が作った「クリームソーダみたいなオムライス」が美しすぎる「はよ店出した方がいい」
グラスに入った「クリームソーダみたいなオムライス」がXに投稿され、表示回数328万件超え、16万「いいね！」が付く話題となっている（31日午後5時時点）。
【写真一覧】クリームソーダみたいなオムライスや、盛り塩さんが作った“グラス”メニュー
盛り塩さん（@morisugi_warota）が「クリームソーダみたいなオムライス作れます 喫茶店で働かせてください」とグラスに詰められた彩り鮮やかなオムライスを投稿した。クリームソーダに乗っているアイスクリームは、ポテトサラダで表現。その下は卵焼きとケチャップライスが層になっており、かわいらしい雰囲気になっていた。
盛り塩さんは、過去に「元喫茶店店員のワイが、綺麗なクリームソーダの作り方を教えるゾ」と水色と透明のコントラストが美しいクリームソーダの写真を投稿。表示回数1753万件超え、10万「いいね！」を集めていた。
ほかにも「インドカレージョッキでいってる」とジョッキに入れたインドカレーにナンをディップしようとしている写真が表示回数2,247万件超え、1万「いいね！」が付くなどユニークな“グラスメニュー”が話題となっていた。
投稿を見たユーザーからは「本気でお店出して欲しい」「かわいい、これやりたい」「普通にどこかで出して欲しい」「ほんまに可愛いからはよ店出した方がいいと思う」などの反響が寄せられている。
