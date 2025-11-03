ドジャースは２日（日本時間３日）、球団史上初となるワールドシリーズ連覇から一夜明け、敵地のカナダ・トロントから本拠地・ロサンゼルスに帰るチャーター機内の様子を公式ＳＮＳで公開。大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２３）、シリーズ３勝を挙げてＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）らがトロフィーを抱きかかえる姿がアップされた。

日本人選手では０９年の松井秀喜（ヤンキース）以来のワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本。第２戦ではナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に続いて、メジャー２４年ぶりとなるポストシーズン２試合連続完投を成し遂げると、第６戦では９６球を投げて６回５安打１失点で勝利投手。そして第７戦では“中０日”で９回から登板。延長１１回となった激闘となったが、２回２／３を無失点の神救援を見せて胴上げ投手となった。日本人で世界一の胴上げ投手になったのは１３年上原浩治（レッドソックス）以来２人目の快挙だった。

自身のインスタグラムでは「みんなのためなら、まだまだ投げる！！ 最高の表情！！ ＷＯＲＬＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ！！」と投稿していたが、さすがに疲れているのか、トロフィーを抱えるもヘッドホンとサングラスを装着して“おやすみモード”の模様。大谷は笑顔で大事そうにトロフィーを抱え、朗希も穏やかな笑みを浮かべていた。

ドジャースは「ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ ＨＯＭＥ，ＣＨＡＭＰＳ．」とつづった。３日（同４日）はロサンゼルスで優勝パレードが行われる。