ブルージェイズの遊撃手ボー・ビシェット、フィリーズの指名打者カイル・シュワバー、カブスの外野手カイル・タッカーを含む137人の選手が、ワールドシリーズ終了翌日の2日（日本時間3日）にフリーエージェント（FA）となった。AP通信が報じている。

137人は6日からどのチームとも契約交渉が可能になる。また、チームオプション、選手オプション、ミューチュアルオプションの行使次第で、その日までにさらに約60人の選手がFAとなる可能性がある。レッドソックスの三塁手アレックス・ブレグマン、メッツの一塁手ピート・アロンソ、ヤンキースの外野手兼一塁手コディ・ベリンジャーらだ。パドレスの右腕マイケル・キングはミューチュアルオプションを持っており、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」はキングがオプションを破棄し、FAになると報じている。

MLBのクオリファイング・オファー（QO）の金額は今年、前年から4.6％アップの2202万5000ドル（約33億9000万円）に設定された。チームはFAとなった自軍選手に対し、6日までにQOを提示することができる。QOを受け取れるのはシーズンを通して同一チームのロースターに在籍していた選手で、これまで一度もQOを受け取ったことがない選手。そのため、ブレグマン、アロンソ、ベリンジャーらはQOの対象外となっている。