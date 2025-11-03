「“考えすぎ”から解放された」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

ひどく落ち着かない友人の話

先日、友人がひどく落ち着かない様子だった。

聞けば、「今日が振込期限なのに代金がまだ入っていない」とのこと。

時計を見ると、まだ午前11時。

「これからじゃない？」と言っても納得せず、

「もしかして役所に債権を差し押さえられたのかも」

なんて言い出した。

どうしてそんな考えになるのか、私は言葉を失った。

実は、彼には税金の滞納で口座を差し押さえられた過去があり、未納状態は現在も続いているという。

だから、取引先からの振込が遅れただけで、その悪夢が再び起きるのではないかと思い込んでしまうのだ。

私が止めるのも聞かず、取引先や役所に次々電話をかける。

役所からは「こちらは関与していない」との返答で、むしろ来所を促される始末。

だが、役所が動いていないとわかった時点で落ち着きを取り戻した。

そして、別れてから2時間後、「単なる先方の対応漏れだった」と連絡がきた。

世界的ベストセラーの教え

この秋、日本で話題となっている全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

考えすぎが常態化すると、体内にはコルチゾールなどのストレスホルモンが大量に分泌される。するとイライラが募り、さらに考えすぎ、ストレスが増し、自分自身や人生に対してネガティブな気分になってしまう。

――『STOP OVERTHINKING』（P.44）より

彼は普段から、常に見えない何かから逃げているように見える。

取引先とは長く続かず、会社もすぐにつくり直そうとする。

信頼関係を構築するのも、会社をつくるのも、それなりの労力がかかる。

それでも同じことを繰り返してしまうのは、本書が指摘するように、破局的思考にとらわれ、自分の意志で動く力を失っているからだ。

「最悪のシナリオ」を言い訳にする人の特徴とは？

今ではマシになったが、私も同じように考えが飛躍することがある。

最悪のシナリオを想定するのは、一種の保険みたいなもので、あらかじめ想定しておけば、起きたときのダメージが少なくてすむ。

破局的思考は、過去の痛い経験を未来にコピーしてしまう脳のクセだ。

一度失敗したことが、次も必ず起きると信じ込む。

その結果、行動する前から最悪の結末を想定して、動けなくなる。

メールを送る前に「変に思われたらどうしよう」、会議で発言しようとして「反論されたらどうしよう」と口を閉ざす。

でも、ここで立ち止まって「これは現実か？ 心の習慣か？」と問い直せば、状況は変わる。すると、エネルギーを不安に奪われず、必要な行動に使える。

友人には申し訳ないけど、とりあえず滞納だけはしないことを強くお勧めしたい。

そうすれば、差し押さえられたなんて思考は出てきようがないのだから。

本書は常に不安に襲われている人に有効な武器をくれると思った。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）