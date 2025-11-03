2003年に活動休止し、2004年3月に解散したバンド「Hysteric Blue（ヒステリックブルー）」のボーカルTamaさんが10月31日、自身のX（@Tama_singer）を更新。2026年5月9日にライブを開催することを発表しました。



【写真】「23年ぶり！全曲ヒスブル縛り！」ボーカルの投稿にドラムスも反応

TamaさんがXに「Hysteric Blueライブが決定 23年ぶり！全曲ヒスブル縛り！ずっと心の中で温めてきた念願のライブ開催です 一緒に特別な一夜にしましょう」と投稿すると、ドラムスの楠瀬タクヤさん（@takuyakusunose）も「Hysteric Blueを演ります」と反応。



2人の投稿は拡散し、ファンからは「うおおお！」「マジか！」「絶対行く」「震える」「夢じゃないよね」「今から興奮」「ヒスブルは青春でした」などの声が相次ぎました。



また、公開された告知のビジュアルの中にある「SINCE 2026」の文字に注目する人もおり、今後の活動に期待する声もありました。



ライブにはオリジナルメンバーのボーカルTamaさん、ドラムス楠瀬さんが出演。ベースとギター、キーボードはサポートメンバーが参加します。会場は東京・西新宿の「新宿ReNY」。チケットは2026年1月16日から先行発売の予定。



ヒステリックブルーは1998年にメジャーデビュー。1999年発売の「春〜spring〜」が80万枚のヒットし、同年年末のNHK紅白歌合戦に初出場。アルバム5枚、シングル14枚などを発表。2003年に活動休止、2004年に解散しました。