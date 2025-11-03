株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、夫婦の営みをする場所は「寝室」が最多となりました。では、どちらから誘うことが多いのでしょうか。



【写真】場所は「寝室」が圧倒的、2番目は

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1472人、女性1528人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。なお、年代別の内訳は20代155人、30代541人、40代963人、50代1341人となっています。



「夫婦の営みがある」と答えた1357人（男性714人、女性643人）に、「主な営みの場所」を尋ねたところ、自宅では「寝室」（86.74％）がダントツとなったほか、「リビング」（15.25％）、「お風呂」（5.82％）という意見も挙げられました。



一方、自宅外では「ラブホテル」（8.4％）や「旅行時のホテル・旅館」（7.96％）といった宿泊施設のほか、「車」（2.06％）という回答も見られます。



また、「主にどちらから誘っていますか」という質問に対しては、男性（夫）は「自分から誘う」（55.04％）が過半数となった一方、女性（妻）では「相手から誘われる」（55.05％）が過半数となりました。



年代別に見ると、特に20代と30代で「どちらも同じくらい」（48.74％、42.25％）が4割を超えました。



次に、「夫婦の営みに対する満足度」を調べたところ、「満足（とても満足＋まあまあ満足）」と答えた割合は、男性が55.05％、女性は55.99％となった一方、「不満（不満＋やや不満）」は男性が15.54％、女性は13.38％と、男性のほうがやや不満率が高くなりました。



年代別で見ると、「とても満足」は20代（28.57％）、「不満」は40代（5.97％）がそれぞれ最多となりました。