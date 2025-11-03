大戸屋福袋「まんぷく袋」予約受付スタート！ クラフト調の“オリジナルバッグ”などがセットに
「大戸屋」は、11月4日（火）12時00分〜11月30日（日）11時59分の期間、限定商品や限定クーポン券の入った福袋「まんぷく袋」の事前ネット予約受付を開始する。
【写真】日本三大七味「八幡屋礒五郎」とのコラボ缶も！ 福袋の詳細
■新たに仲間入りする商品も
今回ネット予約受付がスタートする「特盛まんぷく袋」は、5250円相当の大戸屋オリジナル商品と、全国の「大戸屋ごはん処」で使える「まんぷくーぽん」が合計6000円分入ったうれしい特典いっぱいの福袋。
本企画限定の「大戸屋オリジナルバッグ」は、米袋をイメージしたクラフト調の素材に、稲やレンコン、お正月らしい花をあしらったオリジナルロゴがデザインされており、保冷仕様の中は「大戸屋」のお弁当が2つ分入るサイズとなっている。
また、日本三大七味のひとつである⻑野の「八幡屋礒五郎」とコラボした“七味”は、2026年の干支をデザインした限定缶で登場。さらに今年は、新たに“小豆島産の海苔”を使用した「大戸屋 生のり佃煮」も仲間入りする。
そのほか、特製「黒酢あんの素」や、混ぜて炊くだけで大戸屋の五穀ご飯が作れる「もちもち五穀ご飯」など、おうちで手軽にお店の味が楽しめるオリジナル商品を封入。「まんぷくーぽん」は300円割引券の10枚綴りクーポン券が2冊用意され、12月26日（金）〜2026年6月25日（木）の期間中、1会計1000円毎に1枚利用可能だ。
なお、一部店舗では、12月26日（金）〜2026年1月14日（水）の期間に店頭販売も実施。店舗により販売方法が異なるため、事前のチェックをおすすめする。
※価格は税込み
