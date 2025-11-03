向井康二、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ加入当時のエピソード　“お笑い担当”も「なんでツッコまへんのやろ」「最初はケンカ」

２日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（土曜・午前１１時５５分）に、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の向井康二がゲスト出演。グループに関西から加入した当時を振り返った。

お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹とはバラエティー番組で、俳優の満島真之介とはドラマ「白い巨塔」で共演していた向井。「最初は寂しくなかった？」と問われると、「寂しさはないです。メンバー全員優しかったんで。来てよかったなって最近思います」と答えた。

「僕はお笑い担当で入れられてたんで。でも、関西人１人だけなんで合わないんですよ、正直。めちゃめちゃ浮くんですよ」と話すと、兼近が「特に笑いなんてそうじゃん。周り次第じゃん」と同意。

「ツッコむじゃないですか、そうするとキツ！みたいな。一回（お笑い担当を）やめようとしたんですよ」と明かした。

そして「舘様（宮舘涼太）とか今、すごいバラエティーキャラじゃないですか。みんなあれ、ツッコんでなくてもともと。なんでツッコまへんのやろって」と、加入当時の思いを吐露。「俺はだからツッコんだんですよ。最初はケンカしたの舘さんと。『康二、おまえなんなの？』って。舘さん、頼むて、やらせてくれ！って。２人でバーで飲んで、泣きながらしゃべってましたけど」と語った。