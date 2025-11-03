今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）〜11月9日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）〜11月9日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、思いつくままに行動できると、どんどんやる気が出てくるようです。自分のモチベーションが上がるタイミングを逃さず、うまく扱っていくと良いでしょう。その時間を楽しめると、アイデアも思いつくようです。恋愛は、やってみたいことなどあれば実行してみるようにしましょう。相手も良い反応をしてくれそう。
★ワンポイントアドバイス★
休みの日は、仲の良い友人を誘って秋のイベントなどに出かけてみるといいかも。刺激になることや出会いなどがありそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
