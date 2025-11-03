ブルージェイズ監督「ロバーツ監督、そして彼のチームにおめでとうと言いたい。彼らは本当に強かった」死闘を戦い抜いた選手たちを称える



シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ブルージェイズは、32年ぶりの世界一にあと一歩届かなかった。ワールドシリーズ最終第7戦は延長11回の末、ロサンゼルス・ドジャースに4対5で敗戦。

激闘の末に王座を逃したが、ジョン・シュナイダー監督は試合後の会見で、涙をこらえながらも選手たちへの誇りと感謝を語った。

「辛いですね。試合後、チーム全員を集めて話しました。7試合すべてが激戦で、2試合は延長戦。本当に特別なシリーズでした。選手たちは最後まで戦い抜いてくれた。私は彼らを誇りに思います」

会見の冒頭、シュナイダー監督は静かに語った。チームは第3戦での劇的勝利、第5戦の意地の延長戦など、シリーズを通して粘り強く戦い抜いた。指揮官は、その姿勢を「新たな基準を打ち立てた」と評価する。

試合後のミーティングでは、監督は選手たちに「ありがとう」と何度も伝えたという。

「おそらく10回は言いました」と苦笑しながら明かしたシュナイダー監督は、「この気持ちにさせて申し訳ないとも伝えました。彼らは最後まで信じて戦った。このグループのことは決して忘れません」と言葉を詰まらせた。

「全員です。彼らだけでなく、その家族、スタッフ、チームに関わるすべての人たち。お互いを思いやれる特別なグループでした。ファンはきっと、このチームを何世代にもわたって記憶に残してくれるでしょう」とも語り、今季のブルージェイズを"誇り高きファミリー"と呼んだ。

この試合では、エースのマックス・シャーザーが大一番のマウンドで気迫の投球を見せた。41歳にして最速96マイルを計測した右腕について、シュナイダー監督は「期待通りの素晴らしい投球だった。あの状況で彼以上に信頼できる投手はいない」と称賛。

一方で、勝利の女神にわずかに背を向けられた悔しさも隠さなかった。

「最後に勝つためには、すべてがうまく噛み合わなければならない。少しの運、少しのタイミング、その全てが必要です。私たちはやるべきことをやりました。だからこそ悔しい」と振り返る。

最後に、シュナイダー監督は試合を制したドジャースへの敬意も忘れなかった。

「デーブ・ロバーツ監督、そして彼のチームにおめでとうと言いたい。彼らは本当に強かった。厳しい戦いでしたが、これ以上にふさわしい相手はいません」

