2020年、兵庫県宝塚市の住宅においてボーガン(クロスボウ)を撃ち、家族3人を殺害。親族1人に重傷を負わせ、殺人罪などで起訴された野津英滉(ひであき・28)被告の裁判員裁判が9月25日から神戸地裁で開かれた。10月31日の判決公判で松田道別裁判長は野津被告に無期懲役の刑を言い渡した(求刑死刑)。

以下はこの裁判の傍聴レポートである。【前編】では4名が殺傷された凄惨な犯行の詳細を述べた。【中編】では、法廷で被告自身が語った自らの家庭環境と、犯行の動機について詳述する。

【高橋ユキ/ノンフィクションライター】

十分な愛情を受けず…

ボーガンで撃たれた伯母が自宅を脱出し、近隣に助けを求めたことで警察官が臨場。被告は逮捕された。被告がその後語った内容をまとめた陳述書や、裁判員裁判の被告人質問で語ったのは、家族への憎悪だった。

「母、祖母、弟からのストレスや苦しみを説明する時、3人の人間性が大きく関わってきます」（被告の陳述書より）

両親が離婚したことで、幼少期から母親と弟との3人暮らしだった野津被告は「自閉スペクトラム症があり、厳しい家庭環境に育った」（弁護側冒頭陳述）という。「母親は境界知能で精神科に通院していた。弟にも注意欠陥多動性障害があり、母親はもっぱら弟にかまい、被告を放置した」（同）ことから、十分な愛情を受けずに育ったと感じていたようだ。

自分の人生も終わらせたい

中学生の頃には被告は強迫性障害を発症。3年生のとき、祖母の家に身を寄せ、二人暮らしを始めた。この祖母宅が被告の事件当時の自宅であり、事件現場となる。

一人で実家を出て祖母と暮らし始めてからの被告は、精神的に安定した生活を送り、大学へと進学。ところが、弟による暴力が原因で母親がシェルターに避難したことから、家にひとりとなった弟も祖母宅に引っ越し、ともに生活するようになる。のちにシェルターを出た母親は祖母宅の近くに単身居住していた。

祖母と弟との3人暮らし。母親とは寝食を共にしていなかったが、不満は燻り続けていた。「母親は被告を気にかけず、死にたいという気持ちが大きくなった。しかし、死ぬだけでは無理、原因は母親にある。野津家の一員を終わらせて精算したい。事件を起こした後、出頭し死刑になって自分の人生も終わらせたい。それがもっとも正しい選択」（同）として、伯母も加えた4人の殺害計画を立て、実行に移したという。

否定の言葉

法廷で読み上げられた陳述書は母親、弟、祖母に対する否定の言葉が並んでいた。まず母親に対してはこうだ。

「子供の頃から母は、母としての自分をアピールするために子供を使う。頑張っていることを示すための道具としてしか扱われていない。母から愛情を十分に受けていない。周囲に対してシングルマザーとして頑張っているというアピールをして、人一倍苦労している素振りをしていた。子育てらしい子育ては何もしていない。母から教わったことは何もない。話し方、しつけ、何一つ母から教わっていない。そのくせ周りにいい顔をする。幼い頃、母は弟ばかりをかわいがり、きょうだいのように接し、私には当たりが強い。私への処遇は買うものの量や質、食などに明確な差があった。私にはほしいものが与えられず弟にはすぐに買う……」

中学生のころにひとり実家を出たのは、強迫性障害を発症したことがきっかけのようだ。「全ての原因は母親だと思った。死のうと思ったが、死ぬのは簡単で、いつでもできる。それよりも改善したい。前向きに頑張ってみよう。この家にいるとどんどんおかしくなる」と、精神的に限界だったと振り返る。

そんな被告を受け入れ、共に暮らしてきた祖母については「被害妄想が激しい」と断じ、こう続ける。

「いつも自分だけが苦労していると頻繁に言う。責められると言い逃れをして逃げる。私にもよく嫌がらせをして、やめてくれということを頻繁にわざとらしく繰り返した。家で私はルールを設けていた。部屋のノックは何回で、返事がないと入らないように、私が部屋にいない間は入らない、トイレに入っている時にドアを開けない、など。しかし祖母はわざとらしくルールを破り、私が文句を言うと、ため息をつき『もういいわ、はいはい、次からしないから。なんで私ばっかり怒られなあかんねん』などと言う……」

人生に希望が…

そして母親から目をかけられていたという弟については、こんな調子だ。

「幼い頃から争いごとがあると、私が悪いように母や周りに言いつけていた。ちょっかいをかけてきて、やり返すと母親に『あいつが先にやってきた。お前が弁償しろ』と母に要求していた。幼い頃からそういうところは変わっていない。私に潔癖の症状が出て困っているとき、わざと嫌がることをしてきた。先に風呂に入りたいのに、張り合うように先に入ろうとしたり、私の風呂上がりの体に触れようとしてきたり、喧嘩しようとしたり、嫌がることをワザとしていた。母に言っても『知らんやん。自分で解決しいや』と言われる……」

そんな不満だらけの家族との暮らしで、野津被告は人生に希望が持てなくなったという。陳述書はこう続く。

「弟とは、ちょくちょく部屋に来て話すこともありましたが、意思疎通に難があり、祖母と母とは全くコミュニケーションが取れず、話が合わない。不都合なことがあると、違う話題に逃げていく。そもそも注意を受け入れる気がない。こっちの思う通りに理解させて行動させるのが無理。都合のいいようにしか言葉を理解しようとしない。まるで相手に向き合おうとしないから話が余計意味の分からない方向に向かっていき、そういう日常が日々ストレスだった。伯母が来ると4対1となり、自分だけが違うという疎外感があった。こういう人間に囲まれて生活していると、だんだん死にたいと思うようになっていったのです」

嫌悪する家族

嫌悪する家族との暮らしの中で野津被告は心身の不調を感じ始めた。「頭の回転が遅くなっていった。考えたいのに考えられない。伝えたいように伝えられない。やれてたことが出来なくなった。短時間の思考が何時間もかかる。思考の固定化ができなくなっていった。脳がいうことをきかない。思うようにコントロールできない……」と、陳述書に苦悩を語る。「記憶がたどりにくくなったり、トイレに入っても考えがまとまらない。部屋で考え事をしていると、気づくと何時間も立っている。脳が反応している手応えが全くない」という状態のなかで「それに反応して腸の調子もおかしい」と感じ始めた。

「出したいときに出せない。逆にケツを締めたいのに締めれない。脳の命令が伝わっていない」

不調を感じたことから病院で検査をしてもらったが異常はないと言われた。しかし「そんなことないと思った。検査で分からない問題があると思った。治したいけど治らない。脳が機能してなくてストレスを感じ、この先人生を送れない、死にたいと思った」。

希死念慮

家族関係に思い悩み、抱き始めた希死念慮は、心身の不調を感じたことによって大きくなっていったようだ。心身に不調を感じていることにより、家族の問題に対処できなくなってゆき、被告はさらに絶望した。

「脳をコントロールできなくなったことで日常を送れなくなったことに悲観して本当に死にたくなった。積もり積もってきた母親を中心とする不満に対処できず、うらめしく思い、こいつらが死んでくれれば楽になって人生が開けると最初は思ったが、体調不良は依然として続き、引っ越すことも考えたが、精神状態が悪く、ままならない。どこかに行っても血のつながりは消えない」

こうして当初は自殺を考えていたというが「ただ死ぬだけでは意味がないとも思った。家族が残ると、私の苦しみを顧みることなく自分の思いを好きに語るだけだろう」と、自分の死が家族の“都合の良い物語”になることを懸念し、思いとどまる。そして「私が苦しいのは家族のせい。そうであれば私を苦しめる家族を皆殺してしまおう」と、祖母や母親、弟の殺害を決意する。

「家族関係を終わらせたい。精算したい。その上で最後には死のう」と決めた野津被告。しかし、「家族を殺して自殺するだけでは満たされない」として「殺して自首して説明したい。その上で死刑になることで命を終わらせたい」と、死刑になる前に、自らの抱えた事情を広く世に知ってほしいと思い始める。しかし「以前大学の講義で、3人殺しても家族だと減刑される可能性があると聞いた」ことから「伯母も親戚で、広い意味で家族の一員である」として、伯母も含めた4人の殺害を計画し始めたのだった。つまり伯母を殺害しようとした理由は“自分が確実に死刑になるため”である。

このような一方的な動機に基づいて、被告は残虐極まりない犯行を起こした。では、なぜ被告は凶器にボーガンを選んだのか。法廷で「後悔は？」「罪の意識は？」と弁護人に尋ねられた際、被告が残した衝撃の「答え」とは。【後編】で記す。

