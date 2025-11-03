2020年、兵庫県宝塚市の住宅においてボーガン（クロスボウ）を撃ち、家族3人を殺害。親族1人に重傷を負わせ、殺人罪などで起訴された野津英滉（ひであき・28）被告の裁判員裁判が9月25日から神戸地裁で開かれた。10月31日の判決公判で松田道別裁判長は野津被告に無期懲役の刑を言い渡した（求刑死刑）。

家族との関係に不満を抱えている場合、自分の心と身体を守るために物理的な距離を置くこともあれば、理解を求めようとして、自分の抱えている思いを家族に伝えることもあるだろう。だが、野津被告は家族の命を奪うという最悪の道を選んだ。以下は、この裁判の傍聴レポートである。

【前中後編の前編】

【高橋ユキ/ノンフィクションライター】

＊＊＊

【写真を見る】4名を殺傷した恐るべき凶器・ボーガンとは

4名にボーガンを放つ

彼がボーガンを手に家族殺傷事件を起こしたのは、今から5年前の2020年6月4日。早朝5時にトイレに起きた祖母の好美（よしみ）さん（75＝当時）の側頭部めがけて矢を放ったのを皮切りに、次に起きた弟、英志（ひでゆき）さん（22＝同）が洗面所に立ったところ、その側頭部を狙い矢を発射。即死しなかったことから、さらにもう一度矢を放ち絶命させた。

犯行はここで終わらなかった。続けて電話で呼び寄せた伯母（55）の側頭部を狙おうとしたが、伯母はヘルメットをしていたことから首付近を狙い発射。矢は頸部に命中した。続けて「早く来い」と呼び寄せていた母親、マユミさん（47＝当時。【中編】で記す家庭事情があり、被告とは別居していた）が玄関から入ってくると、祖母や弟と同じように側頭部めがけてボーガンを発射し殺害した。

無期懲役判決が下った野津英滉被告

事件後、出頭することを予定していた被告だったが、伯母が近隣に助けを求めたことから110番通報を受けた警察が駆けつけ、自宅で現行犯逮捕されている。

同居していた家族2人に加え、別居中の母親も殺害。さらには伯母にも重傷を負わせた野津被告はなぜ事件を起こしたのか。それが本人の口から語られるはずの裁判員裁判は本来2022年に予定されていたが、被告の心身の不調により期日が取り消されていた。事件から5年が経ち、殺害に至るまでの家族関係や被告の思いがようやく明らかになった。

祖母の遺体は移動

法廷に現れた野津被告は紺色のジャージとマスクを着用。坊主頭をほぼ直角に下げ、頭が胸にめり込みそうな姿勢でよちよちと歩き弁護人の隣に座った。罪状認否において「起訴状に間違っているところはありませんか」と裁判長に問われ「……いいえ」と答える声が異様にくぐもっていたのはその姿勢も影響しているのか。弁護人は、野津被告が事件当時、心神耗弱の状態にあったとして減刑を求めていた。

裁判では事件現場の状況が明らかになった。その犯行態様は凄惨な一方で、奇妙さをも感じさせるものだった。殺害された祖母、母親、弟の側頭部に刺さった矢はいずれも貫通しており、洗面所で撃たれた祖母は、自室のベッド下まで運ばれていた。母親はリビングと台所のあたりで仰向けに倒れ、洗面所で二度撃たれた弟は、そのフローリングの床上に仰向けに倒れていた。そして3人の足元には塩と見られる白い粉末が盛られていたり、散らばっていたりした。祖母の遺体を移動させたのは、弟に自身の計画を勘付かれないようにするためだったという。

おもちゃで遊んでいる

被告が祖母と弟に矢を放ち、母親を呼び出すまでの間、被告から連絡を受け家を尋ねた伯母は、首を撃たれたものの一命を取り留めた。この際、惨状を目の当たりにしている。

サイクリングが趣味の伯母はその日も早朝からサイクルジャージを着用し、ヘルメットをかぶって自転車で家を出ていた。前夜、電話で話した祖母は、被告の弟が就職先の寮に住むため近く家を出ることを気にしていた。伯母も祖母が気に掛かり、実家に向かうことにしたのだ。ところが、出発前に電話をかけたがつながらない。そのため実家に向かっているところだった。

すると被告から電話があり「今どこや」と立ち寄ることを求められた。「あと10〜15分ぐらいで着くよ」と伝え実家に到着。ヘルメットをかぶったまま中に入るが、肝心の祖母が見当たらない。洗面所に矢のような物が刺さって倒れている被告の弟が見えたが、当初は“イタズラとしか思わず”、祖母を探した。確かに、ボーガンで家族が頭部を撃たれているという現実を突きつけられた時、瞬時にそれを認識することは難しいだろう。

「『おかあさん来たよ』と声をかけたが返事がなく、寝室にも姿がない。おかしいなあと廊下に行くと、アキ（被告）が階段でしゃがんでいて、何かすごい大きなものを持って私に向けているのが見えました。そのとき私はなおも、アキがおもちゃで遊んでいるとしか思えず、洗面所に入ったところ倒れているユキ（被告の弟）の手に血がべったりついているのが見えて、一気に血の気が引いた。本物だとわかり混乱し、足を掴んで『ユキ、ユキ』と声かけて体を揺さぶっていると、その直後、首のあたりにドスンと衝撃があった。痛みはなく、何か首の後ろに来た感じがあり、目線を右に移すと、私に向かって何か構えているアキが見えた。撃たれた、と思い首に手をやると、長い棒が刺さっているのがわかった。私はこのとき、アキから矢を放つ武器で撃たれたこと、アキも先に撃たれていたことがはっきり分かった」（伯母の調書）

お前は悪くない

〈え、なんで、え？〉

混乱からそう呟いた伯母に、野津被告は言った。

〈ヘルメット外せ〉

一瞬、言われるがままにヘルメットを外そうとした伯母だったというが、そのときに洗面所に倒れていた被告の弟の足がピクッと痙攣したのだそうだ。我に返った伯母は被告に懇願した。

〈殺さんといて、死にたくない、お願い、助けて〉

命乞いをしながら、かすかに動いていた被告の弟をなんとか助けなければと思い、スマホを操作しはじめたところ、被告からこれを取り上げられる。その後被告から、こう言われたという。

〈お前は助けたる。あとで救急車呼んだるから、黙って待っとけ〉

〈すまん、お前は何も悪くない。ほんま、すまん〉

手足は普通に動いた

この間、被告が2階に行った隙に一度は逃げ出そうとしたが、見つかってしまい〈動くな言うたやろ〉と怒鳴られ、逃げられなくなる。助けを呼びに行くこともままならない中、伯母の妹である被告の母親が家に到着した。

「大声をあげようかと考えましたが、マコ（被告の母）は精神的に弱い。うまく対応できるか……うまくマコを逃したとしても、私とユキが殺される。そうしていると玄関のドアが開く音がして、マコがやってきた。どうしようと必死に考えていたが、混乱し、何をどうしていいか……すると10秒かそこらの時間でドスっと何かが床に倒れる音がした。廊下を見るとトイレあたりに仰向けに倒れた人の足が見えた。顔が見えなかったが、すぐそのあとにアキ（被告）が階段から降りてきて、リビングのドアを開けて倒れた人の足を引きずっていた。そのとき顔が見えてマコだとわかった。頭に矢が刺さっているのが見えた」（伯母の調書）

自身も首に矢が貫通している状態ながらも、なんとか被告の弟を助けようと考えていた伯母は「頭が混乱し、今考えてもまともな精神状態じゃなかった。撃たれていたが、痛みを感じていた記憶がない」（同）と当時を振り返る。そのような状態の中、被告が衣類を持って2階に上がっていた隙に再度逃げることを決意。洗面所から立ち上がったとき、鏡に映った自分の姿を見た。

「矢が刺さり、左顎に貫通していた。ただ痛みは全く感じない。手足は普通に動いた」（同）

伯母も殺そうと…

靴を履かずに玄関を出て、2階の被告から見つからないよう路地の奥に逃げて近隣に助けを求めたという。伯母は病院に搬送されたのち、ICUで治療を受け、一命を取り留めた。

伯母はその後、取調べで事件前の被告の様子についても振り返っている。事件前に、被告が自宅を訪ねてきては、すぐに帰って行ったことが何度かあるのだという。名目は大学の奨学金の手続きに必要な書類へのサインなどだった。

「しかし書類を確認すると、署名や押印の欄がないことがわかり『ないよ』と言うと黙って帰った。接した時間は1〜2分だったが、おむすび形の大きなケースを持ってきていて床に置いていた」（同）

伯母が〈これ何？〉と聞くと被告はこう答えたという。

〈これから大事になるものや〉

伯母は「何が入ってるんやろう、大きいケースやなと思ったことを覚えています」というが、被告がこのとき持ってきていたおむすび形ケースにはボーガンが入っていた。当初は伯母を、伯母の自宅で殺害することを考えていた。被告自身が陳述書でこう振り返っている。

「伯母宅に行ってインターフォンを鳴らし、正面から矢を放って頭を射抜いて殺す計画を立て、実行するため、また下見のために事件まで10回くらい伯母の家に行った」（野津被告の陳述書）

では、なぜ野津はこのような凄惨な犯行に手を染めたのか。法廷で被告は、自らの家庭環境と、犯行に至る動機を語っている。野津はどのような家庭で育ち、家族に対して何を思い、なぜボーガンを向けることになったのか。その凄まじい憎悪の原因とは。【中編】で詳細を記す。

高橋ユキ（たかはし・ゆき）

ノンフィクションライター。福岡県出身。2006年『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』でデビュー。裁判傍聴を中心に事件記事を執筆。著書に『木嶋佳苗劇場』（共著）、『つけびの村 噂が5人を殺したのか？』、『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』など。

デイリー新潮編集部