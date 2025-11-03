収録中のスタジオに携帯を持ち込み、マナーモードにもしない女芸人が登場。千鳥のノブが「ずっとピコピコ音が鳴ってる」と指摘するヒトコマがあった。

【映像】収録中も携帯をマナーモードにしない女芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

オープニングトークにて、ノブはりなぴっぴのことを「弱肉強食の芸能界の中で、ただ一人だけ“楽しく生きたい”という気持ちのみで芸能界を練り歩く女」と明言。ノブが「先生、今楽しいですか」と質問すると、りなぴっぴは「楽しいです」と満面の笑みで答えた。

そんなりなぴっぴが占ったのは、オズワルドの伊藤俊介。伊藤が真剣な表情で、仕事についての悩みを語っている際のこと。りなぴっぴの横から「ピコ、ピコ」という音が鳴りだした。その音は止まることなく、伊藤が話している間中ずっと「ピコ、ピコ」と鳴り続けた。

伊藤が話し終わると、ノブは「ずっとピコピコという音が鳴ってるんですけど」と指摘。伊藤もずっと気になっていたようで「なんでマナーモードにしないのかな」と疑問を投げかけた。りなぴっぴは「あ、そうですね。インスタのDM」とDMが届いたときの通知音であることを笑いながら明らかにした。

ノブは「収録に携帯を持ち込まれます。マナーモードにもしません」とりなぴっぴについて説明。伊藤は食い気味に「ダメでしょ！ こんな奴を入れたら」とツッコミを入れた。