「優しさのつもり」が逆効果。彼氏の心を冷ます“気遣いワード”３選
彼のためを思って言ったのに…。そんな“優しさのつもり”が、実は彼の心を冷ましているかもしれません。恋愛で起こりがちなすれ違いは、悪意ではなく“気遣いのすれ違い”から生まれるものです。そこで今回は、一見優しげだけど実は彼氏の心を冷ます“気遣いワード”を紹介します。
「無理しないでね」は“会いたくない”と聞こえる
彼の忙しさを気遣うつもりの「無理しないでね」の一言。でも男性は、「本当はもう冷めてるのかな」と感じてしまうことも。“会いたい”と“無理しないで”を両立させたいなら、「寂しいけど、頑張ってるの応援してるね」と添えるだけで印象が変わります。
「なんでもいいよ」は“無関心宣言”に聞こえる
優柔不断に見せたくなくて、つい口にしてしまう「なんでもいいよ」。でも彼にとっては、「どうでもいいってこと？」という意味に聞こえてしまうことがあるのです。「どっちもいいけど、こっちがちょっと気になる！」と軽く意見を添えるようにしましょう。
「あなたのためを思って」は“支配”に聞こえる
「あなたのためを思って」と意見しても、男性には「自分の考えを押しつけてきている」と受け取られることも。男性は「理解してもらえる」より「尊重してもらえる」ことで愛を感じるものです。なので、“アドバイス”より“共感の一言”の方が、恋は長続きします。
気遣いのつもりが、彼の気持ちを覚まさせてしまっては本末転倒。言葉の“受け取られ方”にも配慮して、優しさや思いやりを示していきましょうね。
🌼一気に恋心が冷めた…。男性を幻滅させてしまう「行動」とは