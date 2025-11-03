座ったままで下腹スッキリ！１日20回【細見えウエストを作る】簡単お腹引き締めエクササイズ

「ダイエットしても下腹だけ残る」「姿勢が悪くてお腹が出て見える」──そんな悩みを感じている人に試してほしいのが、椅子に座ったままできる簡単エクササイズ【ニーレイズダブルレッグ】。腹直筋と腸腰筋という“お腹痩せの鍵”となる２つの筋肉を同時に刺激し、たるみを引き締めながら姿勢も整えるエクササイズです。下腹のもたつき解消に効果を期待できます。

腹直筋と腸腰筋を同時に鍛える“下腹リセット習慣”


腹筋の表層にある「腹直筋」と、骨盤や太ももをつなぐ「腸腰筋」を一気に鍛えられるのが【ニーレイズダブルレッグ】の魅力。この２つの筋肉は下腹引き締めのカギで、衰えるとぽっこりお腹や姿勢の崩れの原因になります。

しかも体を大きく動かす必要がないため、運動が苦手な人でも取り組みやすいのもポイント。座ったままの状態で筋肉をしっかり刺激でき、たるんだ下腹を内側からスッと引き上げてくれます。

ニーレイズダブルレッグ


（１）背筋を真っ直ぐ伸ばして浅く椅子に座り、両脚を前方に真っ直ぐ伸ばす



（２）背筋を真っ直ぐ伸ばしたまま両脚を揃えてひざが直角になるまで曲げて胸に近づけ、背筋を真っ直ぐ伸ばしたまま（１）の姿勢に戻す



これを“１日あたり20回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背筋を真っ直ぐにキープしておくこと」、「ひざから胸に近づける意識で行うこと」の２つがポイントです。ながらで実践しやすいので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞

