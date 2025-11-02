「結婚後も変わらないでね」。男性が密かに願っている２つのこと
結婚したら何もかも変わってしまう…そんなイメージがありますせんか？
でも、男性は「彼女に結婚後も変わってほしくないこと」を持っているもの。
そこで今回は、そんな男性が密かに願っている２つのことを紹介します。
「大切にされている」という実感を失わせないでほしい
男性が結婚後に最も変わってほしくないのは自分への態度や言葉遣い。
恋人時代は「〇〇くん、ありがとう」と素直に感謝してくれていたのに、結婚後は「ねぇ、これやっといて」という命令だけ。
こうした変化は男性の心に小さな傷を残していくことになるので、「夫だから当たり前」という態度に変わらないよう十分に注意しましょう。
「魅力的な女性」であり続けてほしい
恋愛中は男性の目を意識して身だしなみに気を配っていたのに、結婚後は「すっぴんのまま１日中部屋着」が定番に。
そんな状態に男性はガッカリしてしまうでしょう。
もちろん毎日完璧なメイクや服装である必要はありませんが、「結婚前の姿勢を完全に手放さないでほしい」と多くの男性は願っています。
たとえ家にいる日でも「大切な人に見られている」という意識を忘れず、日中は髪を整え、ちょっとしたメイクや清潔な服装を心がけることが大事なことです。
きっと女性も同じように「彼に結婚後に変わってほしくないこと」があるでしょう。
なので、お互いに歩み寄って理解し合うことで、時間が経っても色あせない関係を築いていきましょうね。
