「俺、恋愛下手なんだよね」その一言に隠された“モテ男の狡猾な計算”とは
「俺、恋愛下手なんだよね」という男性のセリフ、どこか誠実で不器用なところも垣間見えて、つい好印象を抱いてしまうもの。でも、“恋愛上級者”ほどこういう言葉を使いがちなんです。なぜなら、自分を下げることで、女性の期待値と警戒心を同時にコントロールできるから。そこで今回は、そんな“恋愛下手アピール”に隠された、モテ男の狡猾な計算を解き明かします。
恋愛下手アピールは、ミスを正当化する伏線
「不器用だから」「うまく愛せないかも」と言っておけば、後で連絡が減っても“仕方ない”で済ませられると男性は考えているのかも。最初に“保険”をかけるのは、自分を守りつつ女性の期待を下げるテクニックでしょう。本当に恋愛下手な人は、そんなことを言う余裕すらないものです。
実は駆け引きする余裕がある
「恋愛下手」と言いつつ、会話の間やタイミングが絶妙な男性っていますよね。それは、本当に恋愛下手なのではなく“下手に見せるのが上手い”だけ。不器用キャラを演じれば、「優しくしてあげたい」という女性心理が動くことを知っていての行動です。
“理解してくれる女”を演出して主導権を握る
「不器用な俺をわかってくれる君が好き」と言われると、つい支えてあげたくなりますよね。でもそれは、あなたの優しさを利用して、主導権を握るための誘導。相手が「理解してくれる側」に立った瞬間、恋愛のバランスは崩れます。気づけば、彼に合わせることが“当たり前”になっていることも少なくありません。
「俺、恋愛下手なんだよね」という一言には決して油断しないようにしましょう。その裏では、あなたを都合よくコントロールしようとする“狡猾な恋愛脳”が動いているかもしれません。
