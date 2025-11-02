このままじゃ付き合えない。彼氏の気持ちが冷めていく「彼女の言動」
順調に思える彼氏との関係においても、もしかしたら彼氏の方が彼女に対して不満を溜めていることがあるでしょう。
そうなると「もう付き合えない」と急に彼氏の方が気持ちを爆発させてしまう可能性も。
そこで今回は、彼氏の気持ちが冷める「彼女の言動」を紹介します。
彼女が愚痴や不満ばかり口にする
自分に向けられたものだけでなく、他人に向けられたものでも彼女に愚痴や不満を口にされることを嫌がる男性は少なくありません。
また、「キツい性格をしているんだな」という風に思われてしまって、このまま付き合っていていいのかなどと考えるようにもなっていくでしょう。
話が噛み合わないことが多い
男性は「自分の話をしっかり聞いてほしい」という気持ちが女性より強いところがあります。
なので、質問に対する回答が的外れだったり、相槌やリアクションが適当だったりすると、「話が噛み合わない」「話を聞き流している」と思って、相性が悪いと結論付けてしまうことも。
たまにそうなることがあるのは仕方ないですが、毎度のことだと彼氏の気持ちは冷めていくでしょう。
彼女が自分を信用してくれない
男性は彼女から全面的に信用してもらいたいと思っています。
にもかかわらず、彼氏のスケジュールを詳細に把握しようとしたり、なにか隠し事をしていないかと執拗に詮索したり、「◯時には帰宅して」「会社の飲み会は行っちゃダメ」などと行動を制約したりなどしていれば、男性は「彼女に信用されていない」とガッカリしてしまうでしょう。
そうなると、彼女との関係が窮屈になってきて、男性は別れを考えるようになっていくものです。
彼氏が一方的に不満を溜めてしまわないように、ぜひ今回紹介した行動に心当たりがあるなら改善に努めていきましょうね。
