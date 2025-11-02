その話題は「地雷」です。好きな男性から静かに距離を取られるNGトーク
「なんか最近、彼の反応が冷たい…」と感じているなら、会話の“話題選び”が原因かも。恋は会話で印象が決まるもの。どんなに見た目を磨いても、言葉ひとつで「この子ないかも」と静かにフェードアウトされてしまうのです。そこで今回は、男性が心の中で「地雷かも」と感じてしまうNGトークを紹介します。
他の男性を持ち上げる
「〇〇君って優しいんだよね」「前の彼は〜してくれたのに」など他の男性のことを持ち上げるようなことを口にしていませんか？悪気なく言っているつもりでも、これは男性のプライドを直撃する地雷ワード。特に気になっている女性から言われると、「他の男より劣っていると言われているのかな？」と距離を置かれる原因になります。
愚痴・悪口・マウンティング
職場の愚痴や友人の悪口など、ネガティブな話題ばかりだと、聞かされている側は疲れてしまうもの。特に最近は「メンタルに悪い人とは距離を取る」という価値観が広がっている時代。無意識の“毒舌トーク”は、「彼女との会話はしんどい」と思われる引き金に。話すなら“共感ネタ”や“笑える失敗談”くらいがちょうどいいバランスです。
お金・持ち物・ステータスを匂わせる
「あのレストラン高いけど行ってみたい」「ブランド物ってテンション上がるよね」など、何気ない会話でも“お金にシビアな子かも”と男性に警戒されることがあります。等身大でナチュラルな価値観が好まれる今の時代。リアルに楽しむ姿勢や小さな幸せを大切にする話題の方が、ずっと印象に残ります。
“発する言葉の空気感”は恋を遠ざける原因の１つ。ぜひ地雷になりそうな話題を避けて、“心地よい会話”を積み重ねていきましょうね。
