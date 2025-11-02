腰まわりの贅肉がスッと消える！１日５分【体のシルエットも代謝も整う】簡単エクササイズ
年齢とともに気になり始める「腰まわりの贅肉」の原因のひとつが、姿勢の崩れや体幹の筋力低下です。そこでおすすめなのが、代表的なピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】。寝たままできるシンプルな動きで、インナーマッスルを効率よく刺激し、代謝アップにも効果的。腰まわりをスッキリ引き締めながら姿勢を整え、“細見えシルエット”を叶えます。
腰まわりの贅肉は「姿勢の崩れ」から生まれる
体重は変わらないのに腰まわりに脂肪がつく原因のひとつが、猫背や反り腰などの姿勢の乱れ。姿勢が悪くなると体幹の筋肉がうまく使えず、脂肪がつきやすい状態に。さらに血流も滞るため、むくみや冷えが起きやすくなります。
ハンドレッド
（１）仰向けに寝て両脚を揃えて両腕を手のひらを上にして体の横に置き、一旦息を吸ってお腹を薄くして、息を吐きながら骨盤をやや後ろに倒してお腹に力を入れてさらに凹ませる
（２）お腹を凹ませた状態のまま両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープしつつ両腕を天井方向に上げて前ならえの状態になる
（３）頭を持ち上げ、腕を上下に細かくバウンドさせる（息を吸いながら５回バウンドした後、息を吐きながら５回とバウンドする）
これを１セットとし、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るには「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。期待する効果をきちんと実感するためにも、ぜひ正しいフォームで行ってくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
